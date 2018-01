Élections communales à Lasne: un scrutin sans suspens

Avec un score de plus 65% en 2012 et une opposition divisée, le MR n’a guère de souci à se faire dans la commune de Lasne. Le premier groupe minoritaire se présente sous la bannière « Alternative libérale » et se prépare à mener une bataille acharnée contre la majorité toute-puissante en intégrant quelques candidats DéFI. Mais avec à peine plus de 10% des suffrages, on imagine mal comment le groupe pourrait renverser le MR. La bourgmestre Laurence Rotthier n’en fait pas mystère : elle sera tête de liste en 2018. Son objectif principal est de « maintenir une fiscalité attractive ».

« Bilan navrant » selon l’opposition

« Alternative Libérale » ne mâche pas ses mots. L’opposition fustige le manque d’initiatives en matière sociale notamment. Dans cette commune aisée, le faible nombre de logements sociaux fait tache. Mais la bourgmestre considère que le manque de transports en commun est un frein au développement du logement public.

Laurence Rottier énumère aussi les projets réalisés : construction de nouvelles classes primaires à l’école de Plancenoit, un nouveau réfectoire et des sanitaires flambant neufs à Maransart, un nouveau local pour l’école de musique et la construction pour 2 millions d’euros de nouveaux terrains de football.

L’opposition, elle, évoque des priorités mal placées : « Il reste 16 kilomètres d’égouttage à terminer alors que Lasne faisait partie des communes-pilotes, au début des années 2000 », souligne Edouard Capaert. Pour lui, vu le vieillissement de la population, la construction d’une maison de retraite publique serait nécessaire. Laurence Rotthier évoque un possible projet commun à plusieurs CPAS via une structure intercommunale… mais rien de concret pour le moment.