Elections en Catalogne: Puigdemont salue une victoire « que personne ne peut discuter »

Carles Puigdemont à Barcelone le 27 octobre 2017. –

LLUIS GENE / AFP

Depuis Bruxelles où il est exil, Carles Puigdemont s’est réjoui des résultats des élections régionales qui se sont tenues ce jeudi en Catalogne. Le scrutin a vu les forces indépendantistes retrouver leur majorité au sein du Parlement.

Le dirigeant séparatiste catalan en exil Carles Puigdemont a salué jeudi soir à Bruxelles la victoire du camp indépendantiste lors des élections régionales en Catalogne, soulignant que c’est « un résultat que personne ne peut discuter ».



Le Premier ministre espagnol Mariano « Rajoy a perdu le plébiscite qu’il cherchait », et le fait que le camp indépendantiste reste majoritaire est « une claque », a jubilé Carles Puigdemont devant un petit parterre de militants indépendantistes catalans et de sympathisants nationalistes flamands réunis dans une salle du centre de Bruxelles. Carles Puigdemont, ex-président de la Généralité de Catalogne, a été destitué le 27 octobre. Il est inculpé pour rébellion, sédition et malversation, comme l’ensemble du gouvernement déposé.

« Nous avons gagné le droit d’être écoutés »

« Je veux féliciter le peuple catalan parce qu’il a donné une leçon au monde », « une leçon de civisme et de démocratie ! », a ainsi lancé Carles Puigdemont, un grand sourire au lèvre, après avoir été acclamé par l’assistance aux cris de « Président, président ! » « Nous avons gagné cette nuit le droit d’être écoutés! », a-t-il martelé. Mais la dureté de la campagne électorale et le risque que le bras de fer entre indépendantistes et gouvernement espagnol perdure « nous empêchent de sabrer le ‘cava' », a-t-il ajouté en référence au vin pétillant espagnol, l’un des produits phares de la Catalogne.



« L’Europe doit en prendre bonne note, la recette de Rajoy ne fonctionne pas » en Catalogne, a-t-il également jugé, en vilipendant la procédure utilisée par Madrid pour destituer l’exécutif régional et prendre le contrôle des institutions après que la région eut déclaré son indépendance. Mais, interrogé jeudi soir, un porte-parole de la Commission européenne, Alexandre Winterstein, a prévenu que l’UE « ne changera pas » de position sur la crise catalane après le vote de jeudi.