Elections en Hongrie: Viktor Orban mise sur les Hongrois de l’étranger pour l’emporter

Les élections législatives se tiendront ce dimanche en Hongrie. Le premier ministre sortant Viktor Orban est quasiment assuré d’être réélu pour un troisième mandat. La seule véritable inconnue est de savoir s’il remportera la majorité absolue. Si c’est le cas, Viktor Orban pourra à nouveau modifier la Constitution pour élargir ses pouvoirs, comme il l’a déjà fait en 2016.

Pour s’assurer de cette majorité, Viktor Orban a mis toutes les chances de son côté, en misant notamment beaucoup sur les Hongrois de l’étranger. En 1920, le Traité de Trianon a redéfini les frontières du pays, la Hongrie a ainsi perdu deux tiers de son territoire. C’est ce qui explique qu’environ deux millions de Hongrois vivent aujourd’hui dans les pays limitrophes, contre dix millions à l’intérieur du pays.

Opération séduction

En 2011, le premier ministre a mis en œuvre l’une de ses mesures phares : il a créé une loi simplifiant les conditions de naturalisation pour les descendants hongrois vivant à l’étranger. Plus d’un million de personnes ont depuis lors obtenu la nationalité hongroise. Soit autant d’électeurs potentiels. Et ceux-ci semblent d’ores et déjà acquis à la cause du parti de Viktor Orban. Il faut dire que son gouvernement a tout fait pour les séduire.

L’exemple de Satu Mare est éclairant. Cette ville de Roumanie compte 102.000 habitants et se trouve à dix kilomètres à peine de la Hongrie. Un tiers de la population est d’origine hongroise et 25.000 personnes disposent de la double nationalité. À Satu Mare, le gouvernement de Viktor Orban a fait rénover une école et finance l’enseignement en hongrois. C’est aussi lui qui paie le loyer des jeunes médecins débutants. Résultat : en 2014, les électeurs hongrois de Satu Mare ont voté à une majorité écrasante pour le parti de Viktor Orban. Cela devrait sans surprise être de nouveau le cas ce dimanche.