Elections: sous le slogan « Clairement plus juste », DéFI fait son entrée dans la campagne électorale

Devant quelque 250 à 300 militants réunis à l’Arsenal (Etterbeek-Bruxelles) DéFI a fait son entrée, vendredi soir, dans la campagne en vue de l’échéance électorale du 26 mai prochain, en dévoilant son slogan central: « DéFI, clairement plus juste ».

« Les citoyens veulent des représentants qui parlent juste et disent les choses », a dit d’emblée, Bernard Clerfayt, tête de liste de DéFI à la Région bruxelloise.

Selon le député-bourgmestre de Schaerbeek, là où les partis « traditionnels » tremblent car « les gens voient qu’on leur a dit des choses et que ce n’est pas ce qui se passe », DéFI l’a fait, tout au long de son histoire. Il a fait preuve selon lui de « continuité dans ses engagements », en « parlant clair et en disant juste », avant les autres, sur la fédéralisation du pays, sur la place des femmes en politique, avec Antoinette Spaak, première femme à la tête d’un parti politique, sur la rénovation urbaine, sur la lutte contre la spéculation immobilière à Bruxelles, …

Ce premier rassemblement électoral de la formation amarante a été mis à profit par de nombreux candidats bruxellois et wallons à des postes-clé sur les listes du parti de mettre en exergue un panel de mesures prônées par DéFi, en matière de justice et de sécurité; de justice fiscale au niveau régional; d’environnement; de mobilité; de politique économique en Wallonie et à Bruxelles; d’enseignement, mais aussi au niveau de l’Europe à laquelle les Démocrates Fédéralistes Indépendants sont très attachés.