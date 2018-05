Electromecanix Challenge : le concours qui défie les élèves d’électromécanique

Ce jeudi avait lieu le concours « Electromecanix Challenge » à l’Institut Technique de Namur. Celui-ci s’adresse à toutes les classes de l’enseignement technique du 2ème degré professionnel, de qualification et de transition. Pour y participer, il faut néanmoins remplir une condition: avoir des cours de mécanique et d’électricité dans le programme scolaire. Cette année, 24 écoles se sont prêtées au jeu.

C’est au Centre Asty-Moulin de Namur que se sont rassemblés les 24 classes d’électromécanique. Alignées les unes à côtés des autres, chaque équipe disposait d’un stand. Babyfoot pour fainéant, pianiste automatisé, compacteur de canettes: les idées étaient nombreuses.

Le but ? Faire découvrir et intéresser un maximum d’étudiants à l’électromécanique. Le projet se veut le plus ludique et passionnant possible à leurs yeux. Sébastien, étudiant en 4ème année électromécanique à l’Institut Cousot de Dinant, est d’ailleurs très enthousiaste: « C’est très motivant de travailler en équipe sur un projet. On a mis en application nos connaissances théoriques et on est très fier de notre machine ».

Malgré leur enthousiasme, les étudiants sont très stressés. Ils ont travaillé sur leur machine toute l’année et espèrent séduire le jury. Pour Jean-Marc Culot, professeur d’électromécanique, ça permet aux étudiants de se rendre compte que lorsqu’ils se lancent dans un projet, c’est pour aller jusqu’au bout.

Et aller jusqu’au bout, c’est ce qu’on réussit à faire les élèves de l’Institut Cardijn-Lorraine à Arlon. Grâce à leur tri automatique de blocs en bois, ils ont remporté le premier prix du concours. Le prix de la performance technique a, quant à lui, été décerné aux étudiants de l’Institut Communal d’Enseignement Technique de Bastogne pour le stand de tir au pistolet à fléchettes. Quant au prix « Esprit d’Entreprise », ce sont les élèves de l’Institut Sainte Marie à Pesche qui l’ont remporté avec leur jeu d’adresse mécanisé. Enfin, le prix des étudiants a été décerné à la table de kicker du Collège Saint-Guibert à Gembloux.