Emir Kusturica a déclaré que les difficultés dans la compréhension de la langue du nouveau cinéma

Emir Kusturica

© AP Photo/Darko Vojinovic

BELGRADE, le 13 janvier. /Corr. TASS Paul Бушуев/. Le réalisateur Emir Kusturica, récompensé par les plus grands festivals d’Europe, dont deux « la palme d’Or du festival de Cannes, éprouve des difficultés dans la compréhension de la nouvelle langue du cinéma. Une telle énonciation célèbre réalisateur a conduit le vendredi le journal Blic.

« Le film a complètement changé de caractère. Le cinéma n’est plus celui qu’il était il y a 20 ans, même j’ai des problèmes dans la compréhension de cette nouvelle langue. Il est défini n’est pas parce que c’était quand j’ai commencé il y a 40 ans, et quand nous avons des lois cinéma étudié par [André] Базену, le polonais et le russe. Aujourd’hui, cela n’existe pas, il existe un seul marché, qui exige que les réalisateurs doivent s’acquitter, et souvent, cela conduit à конфузам », a déclaré Kusturica.

C’est donc à son festival « Кустендорф », qui se déroulera en Serbie du 16 au 21 janvier, dans le 11e fois, s’ouvre un débat sur ce qu’est le film, qu’est-ce que la série et est-il devenu le meilleur moyen d’expression, que le film, a déclaré le réalisateur. Au cours de l’inspection sera traité le thème du développement du film en tant que phénomène et de sa renaissance dans une nouvelle forme. L’adversaire de Kusturica dans cet entretien sera Paolo Сорентино, qui sera l’invité d’honneur du festival, et le feuilleton Сорентино « Jeune papa » (The Young Pape, 2016) sera présentée dans la salle de cinéma Дервенграда tout au long de la manifestation culturelle.

Le festival « Кустендорф » traditionnellement, est libre de des tapis rouges, de glamour, de la publicité et des invités pour l’argent des clients. Selon Kusturica, son idée était de faire киносмотр libre « de l’esprit d’Hollywood », qu’il considère comme « idéologique de la machine », affirmant que Hollywood « par l’humanité de la consommation de la folie » et représente une menace pour le cinéma d’auteur et le cinéma. « Nous n’avons pas de sponsors, notre idée de ce festival qui alimentait pas les sponsors, et l’idée de l’état sur lui-même et de la culture », a déclaré Kusturica.

Au programme de la compétition réunira les deux d’une douzaine de courts-métrages, parmi lesquels le travail de deux les metteurs en scène russes: « Énorme-Балалай » Ruslan Братова et « Maria » de Grégoire Коломийцева. Les participants au concours seront également les cinéastes de la Chine, de la Pologne, de l’Égypte, d’Israël, de la République Dominicaine et d’autres états. Le jury sera présidé européen producteur de Rose Аттаб.