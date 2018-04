Emir Kusturica se produira au festival théâtral de la région de Léningrad

SAINT-PÉTERSBOURG, le 10 avril. /Journaliste TASS Oleg Сердобольский/. Le réalisateur serbe et le musicien Emir Kusturica à accepter l’invitation de son orchestre au festival de la région de Léningrad « Всеволожская printemps », qui se tiendra 14-27 avril. Sur ce, a déclaré mardi à une conférence de presse à Saint-Pétersbourg, le centre de presse TASS, un des organisateurs du festival, directeur artistique du Théâtre à Paris, Vladimir Словохотов.

« Pour la première fois en douze ans, grâce à la participation de l’Emir Kusturica et son orchestre notre festival régional entre le niveau international. Ce faisant, Il n’a demandé aucune des conditions financières de son discours », a déclaré Словохотов.

Le concert est prévu le 18 avril au Théâtre à Paris, où à ce jour les vols spéciaux sont introduits dans le bus les habitants de nombreux quartiers de la région. Ici s’ouvre une exposition de photos « le Kosovo – le cœur de la Serbie », qui sera installée à saint-Pétersbourg près de trois mois. Comme sur toutes les pièces de théâtre du festival, l’entrée à ce concert pour les spectateurs sera gratuit.

Cette année, le festival a augmenté le nombre de participants et des sites. Outre les Всеволожского quartier 19 spectacles joueront sur la base de cinq publics provinciaux, des théâtres, où il est possible de visiter une dizaine de milliers de spectateurs. « Pour nous, il est important que nous serons en mesure de fournir des billets gratuits de gens qui eux-mêmes les acheter ne peuvent pas », a souligné le Словохотов.

« Les gens le domaine méritent le meilleur. Ils viendront et verront le spectacle complet », a déclaré un participant du festival artiste populaire de Russie, Youri Ицков. Il se produira pour la première fois à cette fête avec la lecture de pouchkine « Tempête de neige » accompagné par le Public de l’orchestre symphonique de la région de Léningrad. Parmi les grands noms de personnes – l’artiste du peuple de Russie Olga Ostroumova, qui jouera à la dernière journée de la fête. De Novossibirsk arrivé sur le festival de théâtre « Rouge flamme » – vous pourrez jouer à Vyborg, centre de la culture et des loisirs, le spectacle « Banc » d’après la pièce d’Alexandre Гельмана.

Sur le territoire de la zone de travail par deux professionnels du théâtre: à Vyborg – Sainte-forteresse, et dans Лодейном Champ « Avril ». Trois – Théâtre de la Fonderie, « les Comédiens » et de Théâtre à Paris – se trouve à saint-Pétersbourg et se rendent régulièrement des spectacles dans la région.