Le président français était l’invité du journal de 13h sur TF1 ce jeudi. Une interview un peu spéciale, puisque c’est depuis une école de Berd’huis, une petite communes de l’Orne de 1.100 habitants, qu’il a répondu aux questions de Jean-Pierre Pernaut.

Après avoir abordé la question de la Syrie, il s’est penché sur la réforme de la SNCF, qui a engendré de nombreuses grèves sur le rail français depuis plus d’une semaine.

Sur ce sujet sensible il insiste: « Cette réforme demande des efforts à tout le monde pour construire le chemin de fer de demain. Les usagers ont fait des efforts, les prix ont augmenté. Je ne veux pas qu’on continue à augmenter le prix des billets. On demande à l’entreprise SNCF de faire des efforts. Elle doit se réorganiser. L’organisation de l’entreprise est ainsi faite que celui qui gère la gare n’est pas celui qui gère les quais. L’organisation sera plus claire et servira mieux nos citoyens. Et ce sera une entreprise publique à capitaux publics, je le garantis. Ce sera dans la loi : 100% de capitaux d’Etat. »

Je n’ai pas de mépris, ce ne sont pas des privilégiés

Emmanuel Macron s’est ensuite adressé aux cheminots grévistes: « Je les appelle plutôt au calme en leur disant que je les ai entendus »

« Je suis né à Amiens, je sais ce que c’est, les cheminots. Je n’ai pas de mépris, ce ne sont pas des privilégiés. Qu’est-ce qu’on leur demande ? On leur dit : on ne va plus embaucher au même statut que vous. Tous les cheminots qui sont aujourd’hui en emploi, ils resteront dans le statut, c‘est un contrat. On ne leur demande pas d’effort, mais juste d’accepter que les nouveaux, on ne les prenne pas au statut », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat français a assuré qu’il ira « jusqu’au bout » de la réforme de la SNCF.

Emmanuel Macron: des propos attendus JT du 12/04