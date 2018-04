Emmanuel Macron sur la Syrie: « En aucun la France ne laissera une escalade se faire »

Le président français Emmanuel Macron est l’invité du journal de 13h de TF1 jeudi. Au micro de Jean-Pierre Pernaut, il a une heure pour répondre aux mécontentements et inquiétudes des français.

Mais pas seulement: le premier sujet abordé concerne la Syrie. Le président a d’ailleurs été très clair: « Nous sommes présents en Syrie pour lutter contre le terrorisme, contre Daech (acronyme de l’organisation Etat islamique). C’est depuis la Syrie que les attentats ont été organisés. Les différentes guerres qui sont en train de se jouer ne peuvent pas tout permettre. Nous avons la preuve que la semaine dernière, des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar Al-Assad. Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu. »

« Préparer la Syrie de demain »

Emmanuel Macron a aussi précisé sa volonté de lutter contre les terroristes, d’assurer que le droit international est respecté et de tout faire pour qu’il y ait des cessez-le-feu. « Concernant le droit humanitaire, il faut soutenir les ONG aidant les populations sur le terrain, pour ne plus revoir les images de crimes que nous avons vues, avec des enfants des femmes en train de mourir étouffés. »

Il précise: « Il faut aussi préparer la Syrie de demain, une transition, un régime libre, où toutes les minorités seront représentées. C’est la seule qui préparera la paix. »

« Le monde est chaotique, il y a des situations inacceptables. Ce que nous faisons aujourd’hui, rester sur nos priorités et assurer la stabilité au maximum de cette région. En aucun la France ne laissera une escalade se faire, ou quoi que soit qui puisse endommager la stabilité de la région. On ne peut pas laisser des régimes qui se croient tout permis agir. Toutes celles et ceux qui nous regardent ce midi ont été choqués par les images terribles. »