En Afrique du Sud, une jeune femme tuée par un lion dans une réserve

La jeune femme de 22 ans a été dévorée par une lionne –

MUJAHID SAFODIEN / AFP

Une jeune femme de 22 ans a été tuée par une lionne ce mardi dans une réserve d’Afrique du Sud. Malgré l’arrivée des secours, elle est décédée sur place des suites de ses blessures.

Une jeune femme de 22 ans a été tuée ce mardi par un une lionne dans une réserve privée sud-africaine proche de Pretoria, ont rapporté les médias locaux.



La victime a été mortellement blessée dans la matinée dans des conditions qui restent à éclaircir par une lionne près de Hammanskraal, à environ 45 km au sud de la capitale administrative du pays, selon les services d’urgence cités par le journal Rekord.

Mortellement blessée

« Quand l’équipe est arrivée sur place, des personnes présentes tentaient de réanimer la victime. Malheureusement, elle souffrait de graves blessures et est décédée sur place », a déclaré au journal Nick Dollman, un porte-parole de la compagnie d’intervention médicale d’urgence privée Netcare 911. Un incident qu’elle a confirmé sur son compte Twitter.



HAMMANSKRAAL: A female has tragically died after being mauled by a lioness at a game lodge.@_ArriveAlive @FatalMoves @News24 @SABCNewsOnline @ewnupdates @JacaNews @jour_maine @pretorianews @RekordNewspaper @Beeld_Nuus @TheStar_news @TheCitizen_News @City_Press @Reuters pic.twitter.com/2gBF72UHHg

— Netcare911 (@Netcare911_sa) 27 février 2018

La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, a précisé Nick Dollman.



Plus tôt ce mois-ci déjà, des lions avaient dévoré un homme que la police locale soupçonnait d’être un braconnier dans une réserve privée de Hoedspruit, près du fameux parc national Krüger.