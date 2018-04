MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. La maison d’édition britannique Biteback Publishing jeudi sortira en vente anglaise du livre de docteur en sciences politiques, cofondateur et président de l’institut de recherche « Dialogue des civilisations », l’ex-chef des chemins de fer de Vladimir Yakounina « Insidieuse voie », qui décrit les événements historiques de l’URSS et de la Russie à la fin du XXE – début XXIE siècle.

La citation du livre de S. Vi Yakounina « Insidieuse de l'ornière »



« Au cours des dernières années au sujet de mon pays, il a été publié de nombreux livres. Certains d’entre eux sont basés sur une analyse et une variété de sources d’information et à l’écrit dans un bon style, mais ils sont le travail des observateurs extérieurs. Leurs auteurs ont observé et écouté, puis enregistré, mais n’ont rien de participation. C’est le premier livre consacré à l’histoire récente de mon pays dont l’auteur connaît bien la structure de l’état et est familier avec les gens », écrit dans son livre Yakounine.

Selon l’auteur, il voulait présenter étranger le lecteur à une période difficile dans l’histoire du pays, et de dissiper certaines idées fausses et les mythes relative, passant alors d’événements.

« Le livre est destiné à l’étranger, surtout de l’ouest du lecteur. L’homme, qui n’est pas nécessairement le signe avec la fédération de l’histoire et se trouve souvent en captivité, les mythes et les idées fausses packagées dans les MÉDIAS occidentaux. D’autre part, le désir de connaître la vraie Russie, de nombreux étrangers se termine à ce qu’ils soit sert strictement d’un point de vue officiel, soit avec eux volontiers s’asseoir parler de ceux qui sont activement множит le pire des mythes et idées fausses au sujet de la Russie », – at-il souligné.

Comme l’a souligné l’un des critiques de livre de Dominique de Villepin, qui a occupé le poste de premier ministre de la France en 2005-2007, « Insidieuse voie » – vif et adroit l’histoire d’une des principales pages de l’histoire de la Russie, visant à établir des relations interculturelles ».

Le livre « Insidieuse voie » sort simultanément dans les deux formats papier et électronique, et sera disponible à la vente sur Amazon. À ce jour, a reçu des ordres de 40 réseaux de librairies et magasins, ainsi que des suggestions sur la publication en français et en italien. Il est prévu qu’à l’avenir « Insidieuse de l’ornière » peut également être publié en langue russe.