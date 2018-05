En autriche, le diffuseur avec le soutien de la Première chaîne a enlevé le film sur la mer d’Okhotsk

VIENNE, le 24 mai. /Corr. TASS Dmitri Valeev/. En autriche, le diffuseur de l’ORF a retiré un film sur la mer d’Okhotsk et l’unicité de l’Extrême-Orient russe. Animax documentaire « de la mer Sauvage de la Russie » a eu lieu à l’ambassade de la fédération de RUSSIE en Autriche, avec la participation de l’ambassadeur russe Dmitri Любинского et les créateurs du film.

Le film raconte la mer d’Okhotsk, de son la diversité biologique, ainsi que sur la nature de l’Extrême-Orient et de la péninsule du Kamtchatka. Les auteurs du film ont montré la faune de la région et de ses caractéristiques, ainsi que la vie quotidienne des populations locales: les pêcheurs, les éleveurs de rennes, les gardes-chasse.

Trois ans de tournage

Le ruban est composé de deux parties de la « Lutte pour la vie » et de la « Vie en abondance ». Elle vient enrichir la collection de la grande autrichienne documentaire, un programme intitulé « l’Univers ». Le film a été créé en collaboration par le diffuseur ORF, russe de la Première chaîne, ainsi que des entreprises de l’Allemagne, de la France et des états-UNIS. Mon équipe de tournage, sous la direction du réalisateur François Хафнера a fallu trois ans pour créer cette image, et le processus de la prise de vue a duré un total de 300 jours.

Lors d’un travail au-dessus du ruban équipe devaient surmonter de longues distances en avion, hélicoptère, bateaux de pêche, de rejoindre les endroits difficiles d’accès sur chenilles véhicule tout-terrain. Mon équipe de tournage est également face à des conditions météorologiques, les orages et les fortes pluies.

L’idée de la création de l’oeuvre appartient à son réalisateur François Хафнеру. Il a décidé de montrer au monde de la mer d’Okhotsk, entouré de forêts de la Sibérie Orientale, de volcans et de Камчатским la péninsule. « Depuis le début, nous savions que cet inimitable bord. Ici ne mènent aucune route, on peut l’atteindre que par avion ou bateau. Vivant ici en petite quantité, les gens sont obligés de composer avec les conditions météorologiques extrêmes, par exemple минусовыми températures jusqu’à 40 degrés », – a déclaré le directeur du programme de « l’Univers » de Andrew Solomon.

L’esprit de coopération

« Le plus grand défi pour nous sommes devenus d’énormes distances. C’est la mer à quatre fois plus en Allemagne. À la découverte de la région nécessite beaucoup de temps. Pour cette raison, par exemple, vous rencontrez des difficultés lors du tournage du printemps quand la nature commence partout se réveiller, on commence à comprendre que d’un millier de kilomètres se passe quelque chose d’important, ce qui devrait également entrer dans le cadre », – a déclaré Franz Hafner.

Selon le réalisateur, prise de vue emmené son équipe un grand plaisir: pour le temps de travail au-dessus de la peinture à l’étranger, les membres de l’équipe de tournage ont fait connaissance avec leurs collègues de la Russie et de la cuisine locale. « La coopération avec les collègues russes et les amis également à l’événement grandiose. Nous, nous avons connu l’hospitalité et le ressenti d’un fort soutien », – a conclu le directeur.

Animax deux parties du documentaire aura lieu sur la chaîne de télévision autrichienne ORF-2 aura lieu le 29 mai et 5 juin de cette année.