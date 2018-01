L’ancien président de la fédération Internationale de football Joseph Blatter

TASS, le 10 janvier. Le parquet de l’Autriche enquête sur des soupçons de corruption collusion des représentants de la fédération Internationale de football (FIFA) et Autrichienne de football (OFB). Il est rapporté par l’agence Reuters.

« Les fonctionnaires OFB sont soupçonnés de ce qu’ont exigé la FIFA 100k $pour le soutien de Joseph Blatter à l’élection du chef de l’organisation, en 2014, a déclaré le secrétaire de presse autrichienne du ministère public. – De l’argent aurait dû être perçue africaine de football de l’académie ».

Selon les informations de l’autrichien portail Addendum, le montant a été transféré dans l’OFB, mais l’organisation est renvoyée à la FIFA, après quoi l’argent envoyé de l’afrique de charité projet, dirigé par l’épouse du président de la OFB Léo Виндтнера. Chapitre OFB a confirmé le transfert de la somme, en soulignant que l’argent a été envoyé sur une bonne affaire et il n’est pas à nous reprocher.

Blatter lors du congrès de la FIFA le 29 mai 2015 a été réélu à la prochaine présidentielle durée, mais quatre jours plus tard, a annoncé la démission sur fond de scandales de corruption. À la fin de l’année 2015 Blatter et ancien président de l’Union des associations européennes de football (UEFA), Michel Platini, a également occupé le poste de vice-président de la FIFA, ont été suspendus par le comité d’éthique de la FIFA de football de l’activité de huit ans. Un motif de révocation des fonctionnaires est devenu la traduction Блаттером de 2 millions de francs suisses de fonds de la FIFA sur le compte de l’Uefa en 2011. Par la suite, le comité d’appel de la FIFA a réduit la durée de la disqualification de Blatter et Platini, jusqu’à six ans.