En Belgique aussi, on produit du caviar… et il régale la famille royale britannique

Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Belgique aussi produit du caviar. Les esturgeons sont élevés à Dottignies, près de Mouscron. Leurs œufs sont récoltés et conditionnés à Turnhout, dans la province d’Anvers. Au total, 3,5 tonnes de caviar sont produites chaque année par cette société.





Aujourd’hui, seuls les esturgeons d’élevage produisent du caviar. – © RTBF

On parle bien de vrai caviar ?

Oui! Parce que pour avoir du caviar, il faut simplement avoir des œufs d’esturgeon, un gros poisson des mers froides, conservés dans du sel. Il n’y a pas d’appellation d’origine contrôlée, car aujourd’hui seuls les esturgeons d’élevage produisent du caviar. Et ils peuvent être élevés n’importe où dans le monde : en Chine (le plus gros producteur à ce jour), en Italie… ou encore chez nous, en Belgique.









La Belgique ne produit évidemment pas autant que la Chine, mais elle n’a pas à rougir de la qualité de son caviar. – © RTBF

Le caviar de Dottignies, il a la cote ?

Que représente le caviar belge sur le marché mondial? Ne nous leurrons pas : c’est encore un tout petit poucet, en regard de la Chine et de ses 80 tonnes de caviar annuelles. Mais avec 3,5 tonnes produites l’an dernier, le Royal Belgian Caviar n’a pas à rougir. D’autant que les deux tiers en sont exportés. Il garnit notamment la table de la famille royale britannique, qui apprécie sa qualité.

Une qualité qui a d’ailleurs un prix. Le caviar le plus prestigieux, le Beluga, coûte entre 1200 et 7000 euros le kilo. Mais pour ce caviar hors de prix, on attend que la femelle ait 18 ans pour récolter ses œufs.