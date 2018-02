En Bulgarie réduisent les effets de la neige et se préparent au gel

SOFIA, le 26 février. /TASS/. Des chutes de neige, le gel et le vent a frappé lundi la Bulgarie et ont causé de nombreux accidents sur les lignes et les routes du pays.

Comme le rapporte l’Agence de l’infrastructure routière », à cause des vents violents et une visibilité nulle actuellement limité à la circulation sur l’autoroute « Thrace » dans le quartier de la ville de Bourgas et autres routes du pays ».

L’agence БГНЕС informe que l’aéroport de sofia est retardé de nombreux vols. Sans l’électricité, en raison de rupture de fil, pas résisté à la gravité de la neige, dans les différentes régions du pays se trouvent à des milliers d’abonnés электрораспределительных entreprises. Dans des dizaines d’écoles jusqu’à début mars, annulé les séances de formation.

Au-dessus de la liquidation des conséquences de l’élément travaillent des centaines des équipes d’urgence, de l’aide ont aussi et les unités de l’armée bulgare.

Dans la capitale bulgare sur le déneigement des rues de la ville toute 182 spécialisés de la voiture, mais ils ont le temps de nettoyer urbains centraux de la principale.

Selon les météorologues, le lundi de la Bulgarie est tombé de 20 à 40 cm de neige, mais en raison d’un fort vent s’est formé de nombreuses dérives. Dans les prochaines heures des chutes de neige est faible, mais sur l’ensemble du pays se poursuivent les températures de l’air de moins de deux à moins de 12 degrés. Le mardi soir à travers la Bulgarie aura lieu ordinaire de la méditerranée cyclone, qui apportera une nouvelle chute de neige.