En Californie, pour la première fois, a commencé à vendre de la marijuana pour l’application à des fins récréatives

NEW-YORK, le 1er janvier. /TASS/. La vente de la marijuana pour l’application à des fins récréatives pour la première fois, a commencé lundi dans l’état américain de Californie. Sur cela a communiqu l’agence Associated Press (AP).

Les règles sont entrées en vigueur le jour de l’an à minuit. Selon les nouvelles normes, les personnes de plus de 21 ans peuvent acheter du cannabis dans les magasins, ayant reçu une licence de la réglementation de l’état et des autorités de la ville.

Cette initiative a reçu le soutien des électeurs en Californie en novembre 2016. Dans le même mois, les résidents de l’etat de plus de 21 ans permis de fumer de la marijuana, de le cultiver pour un usage personnel, ainsi que de stocker une petite quantité de drogue. Lors de cette vente à des fins récréatives est devenue légale seulement le lundi.

Selon les estimations de l’AP, les autorisations nécessaires ont reçu jusqu’à présent, près de 100 magasins. Beaucoup d’entre eux se trouvent dans les villes de San Diego et Santa Cruz. Les autorités de plusieurs villes, notamment à Los Angeles et de San Francisco, va commencer à accepter les demandes pour la délivrance des licences dans les prochains jours. À Bakersfield, Fresno et Riverside ont adopté des lois qui, au contraire, interdit la vente de la marijuana à des fins récréatives.

Les lois sur la vente de marijuana aux états-UNIS

L’attitude envers le cannabis aux états-UNIS est ambiguë. Au niveau fédéral, les lois ne permettent pas de stockage et de fumer de la marijuana, ce qui appartient officiellement à la drogue. Dans le même temps ne s’arrête pas le flux des publications basées sur la recherche médicale, qui affirment que fumer de la marijuana en petites quantités mal au corps et ne porte pas.

Actuellement dans huit états sur 50, – de la Californie, de Washington, de l’Oregon, Nevada, le Colorado, l’Alaska, le Maine, le Massachusetts, ainsi que dans le district de Columbia est permis de fumer de la marijuana à des fins récréatives.

Encore dans 29 états n’est pas considéré comme un délit, la vente de la marijuana à des fins médicales. Dans la plupart des cas, l’utilisation de cannabis est autorisée aux personnes souffrant d’un cancer, le glaucome et d’autres maladies, lors du processus de reconstruction, après l’expérience d’un avc, d’une série de blessures, lors de la dépression.