En Colombie, 45 pilotes d’Avianca licenciés pour avoir fait grève

45 pilotes de la compagnie colombienne Avianca licenciés pour avoir fait grève –

AFP

La compagnie aérienne colombienne Avianca a licencié 45 pilotes pour avoir fait grève pendant 51 jours. Un mouvement qui a fait perdre 2,1 millions d’euros par jour à l’entreprise.

La compagnie aérienne colombienne Avianca, la deuxième plus importante d’Amérique latine, a licencié 45 pilotes pour avoir fait grève, a-t-on appris de sources syndicales.

51 jours de grève

Le mouvement de grève qui avait duré 51 jours entre septembre et novembre, avait été suivie par 700 des 1.388 pilotes de la compagnie qui réclamaient une revalorisation de 20% de leur salaire.



Les 45 pilotes licenciés font partie d’un groupe de 240 pilotes qui sont sous le coup de mesures disciplinaires pour leur participation à la grève, a indiqué leur syndicat Association colombienne des aviateurs civils (Acdac).



Parmi le personnel révoqué figure le capitaine de bord Jaime Hernández, qui est président du syndicat Acdac. Selon les sources syndicales, la compagnie s’est donnée jusqu’au 6 mars pour décider des mesures disciplinaires contre les grévistes.

Plus de 6.000 vols annulés

Jusqu’à présent, outre les 45 pilotes révoqués, 16 autres pilotes ont été suspendus de leur poste alors que le reste attend les décisions, ajoute-t-on de mêmes sources.

La grève, lancée le 20 septembre jusqu’au 9 novembre 2017, a provoqué l’annulation de plus 6.000 vols et fait perdre chaque jour 2,5 millions de dollars (2,1 millions d’euros) à Avianca, selon la direction de la compagnie qui dessert plus d’une centaine de destinations dans 26 pays du continent américain et en Europe.