En direct : le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor

C’est le grand jour. Le prince Harry et l’ex-actrice américaine Meghan Markle se disent oui en la chapelle gothique St George, au château de Windsor, près de Londres. Suivez en direct sur France 24 cette fastueuse cérémonie.

• Le prince Harry épouse ce samedi l'Américaine Meghan Markle à Windsor, près de Londres, sous l'œil du monde entier et sous un grand soleil. La cérémonie, qui se déroule en la chapelle gothique St George, promet d'être fastueuse. Si aucune liste officielle des invités n'a été communiquée, Victoria et David Beckham, le chanteur Elton John et son mari David Furnish, ou encore la joueuse de tennis Serena Williams, amie proche de Meghan Markle, pourraient être présents.

• Quelques heures avant le mariage, le couple royal s'est vu conférer par la reine Elizabeth II le titre de duc et duchesse de Sussex, a annoncé le palais de Buckingham. Sixième dans l'ordre de succession au trône britannique, le prince Harry devient également comte de Dumbarton en Écosse et baron de Kilkeel, une petite ville de pêche d'Irlande du Nord.

• Après leur union, les mariés effectueront un tour en calèche à travers la ville pour saluer la foule, avant un déjeuner donné par la reine au château de Windsor pour les 600 invités du couple. Dans la soirée, une réception organisée par le prince Charles réunira 200 personnes au manoir de Frogmore House, à un kilomètre de là.

Première publication : 19/05/2018