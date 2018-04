En direct : Washington, Paris et Londres ont frappé la Syrie

En réponse à l’attaque chimique à Douma le week-end dernier, le président américain a annoncé vendredi soir avoir ordonné, en coordination avec la France et le Royaume-Uni, des frappes contre la Syrie. Suivez notre liveblog.

Donald Trump a annoncé vendredi 13 avril que des frappes militaires américaines coordonnées avec les forces armées françaises et britanniques étaient en cours en Syrie en réponse à l'attaque chimique menée le week-end dernier à Douma et imputée au régime syrien.

"Il y a peu de temps, j'ai ordonné aux forces armées des États-Unis de lancer des frappes de précision contre des cibles associées aux capacités chimiques militaires du dictateur syrien Bachar al-Assad", a déclaré le président américain lors d’une brève allocution télévisée.

Au moment même où le président s'exprimait, des détonations étaient entendues à Damas. Sont visées avec différents types de bombes des cibles multiples, notamment des infrastructures de production chimique, ont dit des responsables américains. "Des cibles multiples, des types de munitions divers", a précisé un de ces responsables, notant que des missiles de croisière Tomahawk ont notamment été utilisés.

L'opération est coordonnée avec les forces armées françaises et britanniques. De Londres, la première ministre britannique Theresa May a affirmé qu'il n'y avait "pas d'alternative à l'usage de la force".

Dans un communiqué, le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi avoir ordonné aux forces armées françaises d’intervenir dans cette opération. Il poursuivra "avec détermination dans les jours et les semaines à venir" les priorités de la France : "terminer la lutte contre Daech, permettre l’accès de l’aide humanitaire aux populations civiles, enclencher une dynamique collective pour parvenir à un règlement politique du conflit, afin que la Syrie retrouve enfin la paix, et veiller à la stabilité de la région".

"Notre réponse a été circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l’emploi d’armes chimiques", a précisé Emmanuel Macron. "Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l’emploi d’armes chimiques, qui est un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective. C’est le sens des initiatives constamment portées par la France au Conseil de sécurité des Nations unies", ajoute-t-il.

"La France et ses partenaires reprendront, dès aujourd’hui, leurs efforts aux Nations unies pour permettre la mise en place d’un mécanisme international d’établissement des responsabilités, prévenir l’impunité et empêcher toute velléité de récidive du régime syrien", poursuit-il. Le chef de l'Etat précise que, "conformément à l’article 35, alinéa 2, de la Constitution, le Parlement sera informé et un débat parlementaire sera organisé, suite à cette décision d’intervention de nos forces armées à l'étranger".

Donald Trump a précisé être prêt à poursuivre cette réponse jusqu’à ce que le régime syrien cesse d'utiliser ses armes chimiques. Cette opération, a-t-il poursuivi, est la conséquence directe de l'incapacité de la Russie à empêcher l’utilisation des armes chimiques par le régime syrien. La Russie, a poursuivi Trump, doit décider si elle poursuit le long de cette "voie sombre" ou si elle se joint aux nations civilisées.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 14/04/2018