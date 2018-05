En d’ours blancs sur l’île de Wrangel, pour la première fois vont commencer à observer à l’aide de drones

TASS, le 11 mai. Les scientifiques russes pour la première fois commenceront d’observation des ours polaires sur l’île de Wrangel à l’aide de drones. Leur achèteront cette année, et d’utiliser commenceront au printemps 2019, a rapporté un journaliste de l’TASS vendredi le directeur FGBU « réserve Naturelle « de l’Île Wrangel » Alexandre Груздев.

« Les drones seront achetés et livrés à Чукотку cette année. Et nous allons commencer à les utiliser en mars-avril 2019, lorsque dipper commencent avec oursons sortir de берлог », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

La technique est nécessaire afin de réaliser les plus précis берлог, dont beaucoup sont difficiles à trouver sur le terrain et pour le compte de la population. Aussi des drones de vous aideront à installer, combien les oursons sont nés après la sortie d’ourses avec la descendance de берлог.

Initialement, les employés recevront une formation pour travailler avec une nouvelle technique. Maintenant, elle est utilisée dans plusieurs réserves naturelles, par exemple, dans les parcs nationaux « de l’Arctique Russe » dans la région d’Arkhangelsk et « Берингия » dans le comté autonome des Tchouktches. Les drones peuvent « travailler » dans des conditions de vent, mais le personnel sera de choisir pour tenir compte de la plus disponible les jours sans vent. Également l’année prochaine dans la réserve commencent à utiliser et les caméras.

Maintenant чукотско-аляскинская la population de l’ours blanc est l’un des plus grands dans le monde. Pré-dans sa composition, les scientifiques comptent 3,3 milliers d’individus.

L’etat naturel de la réserve de l’Île Wrangel » se trouve sur l’île du même nom dans le Nord de l’océan Arctique et l’île Herald entre le Sibérien et Чукотским mers. La superficie totale de 2,2 millions d’hectares, y compris la place des eaux – 1,4 millions d’hectares de la Réserve naturelle se trouve complètement à l’intérieur de la Tchoukotka.