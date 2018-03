En Extrême-Orient développent de nouvelles technologies de recyclage des déchets nucléaires

Le centre de traitement, le conditionnement et du stockage des déchets radioactifs, la région de Mourmansk

Les nouvelles technologies qui se développent, les scientifiques russes, et planifié de nettoyage de la zone ont permis de réduire considérablement le problème de la destruction des déchets radioactifs dans l’Extrême-Orient. Encore deux décennies, les questions sur la façon de se débarrasser de l’amorti sous-marins, d’effacer le rayonnement de la terre et de fournir le stockage des objets contaminés, ont été parmi les principaux problèmes environnementaux de la région.

Les déchets radioactifs principalement formés ici lors de l’utilisation, de réparation et de recyclage de navires de surface et sous-marins de la base Navale d’énergie nucléaire des installations. Aujourd’hui, les principaux travaux vont au Kamtchatka et dans les provinces maritimes, où les objets dangereux prennent обезвреживают, y compris avec spécialement conçus absorbants et préparent à un entreposage prolongé ou éliminés.

L’analyse des blocages

Maintenant la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dans la région s’occupe de l’Extrême centre de déchets nucléaires, direction de la FSUE « РосРАО ». Il rassemble tous les déchets accumulés de la marine et formées lors de l’élimination de sous-marins atomiques et d’autres véhicules, ainsi que les exonère de la radio-objets dangereux dans les provinces maritimes et au Kamtchatka.

En 2000, lorsque l’entreprise a été créée dans la région a accumulé beaucoup de graves problèmes environnementaux. Il était nécessaire de recycler les déchets liquides radioactifs, réhabiliter contaminés par des substances radioactives de la terre, transmis à l’entreprise de se débarrasser du combustible nucléaire usé avec les navires, ainsi que de passer beaucoup d’autres, non moins difficiles.

Comme dit TASS spécialiste de l’extrême-centre sur la sûreté nucléaire et radiologique et de la sécurité Vladimir Kazmine, pour un temps de travail de l’entreprise a eu le temps de sortir au-delà de Primorye 43 échelon de la gestion du combustible nucléaire usé, d’accueillir avec les objets de la MARINE sur l’entreposage sécuritaire 157 radio-isotopes d’un générateur thermoélectrique (RTG) et 121 d’entre eux l’éliminer. Le reste de la 36 est prévu de sortir dans un délai de deux ans.

ДВЦ « ДальРАО » a rétabli 7,3 mille mètres carrés de terrain, en particulier polluées lors d’un accident nucléaire oméga de la flotte du Pacifique en 1985 (de la jetée du chantier naval de dans la baie de Чамжа). Maintenant, l’absence de zones de gestion des déchets radioactifs. En outre, l’Extrême-orient le centre a fourni un stockage sûr 69 трехотсечных des réacteurs et 5 navires atomiques d’entretien, ainsi que retravaillé 3,2 mètres cubes accumulés de la MARINE des déchets radioactifs liquides.

Tout se passe comme prévu

La tâche principale de l’entreprise est maintenant planifié des travaux à compléter le cycle de vie des sous-marins nucléaires et d’autres véhicules avec des centrales nucléaires, ainsi que les navires atomiques d’entretien. Lorsque des déchets radioactifs solides morcellent et le mettent dans les conteneurs placés dans des emplacements spéciaux et les déchets liquides recyclent sur un complexe.

En outre, sur la péninsule du Kamtchatka est déchargé et sert au transport dans le département de la Se plounérin les déchets radioactifs des dépôts reçus de la MARINE. Après la transformation et de conditionnement d’air en extrême-orient russe emporteront leur de la région et donneront de l’opérateur national.

« Pour réduire les quantités accumulées RAO, sur le territoire de l’entreprise des travaux de construction d’un centre de conditionnement et de stockage à long terme. Dans le processus de conditionnement d’air seront utilisés à la pointe de la technologie (fusion, la combustion, le pressage, la séparation, la cimentation et d’autres), » dit Kazmine.

Il a également ajouté que les déchets liquides radioactifs dans l’entreprise de l’affiner à l’aide d’une technologie et d’absorbants qui sont faites directement dans le centre.

« L’entreprise travaille préparé par un personnel professionnel, s’appliquent les technologies les plus modernes. L’efficacité du travail de la filiale pendant 17 ans est confirmée à 100% et l’exécution d’etat de la défense de l’ordre », a déclaré l’interlocuteur de l’.

Les nouvelles technologies et à l’abri du rayonnement

La technologie de nettoyage à l’aide d’absorbants qu’utilisent les experts ДВЦ « ДальРАО », de l’extrême-orient ont développé des scientifiques de l’Institut de chimie de la FEB et de BLESSURES. Maintenant, ils sont en collaboration avec des collègues de l’extrême-orient de l’université fédérale (ДВФУ) dans le cadre de la décision du gouvernement de développer à l’extrême-orient de l’usine « Star » de la technologie de traitement des déchets radioactifs liquides (utilisé lrw), dans lequel il est également prévu d’utiliser des absorbants. « L’étoile » est le seul, sur l’Extrême-Orient de l’entreprise, qui se spécialise dans la réparation, le réaménagement et la modernisation des sous-marins nucléaires et des véhicules avec le nucléaire énergétique de l’installation, lorsque ces travaux se forment les déchets liquides radioactifs, qui doit être nettoyé.

« La tâche principale de l’œuvre à l’heure actuelle le projet est la création et le développement des nouvelles, des méthodes originales, des technologies et des ensembles de nettoyage utilisé lrw, contenant du pétrole et de l’eau de mer. Les études permettent de conclure que la solution de ce problème est possible par l’application moderne de sorption des méthodes de nettoyage et de post-traitement des déchets radioactifs liquides, en particulier à travers l’élaboration des différents adsorbants une utilisation de longue durée », rapporte TASS, le directeur de centre d’éducation « de la construction Navale et maritime de la technique » de l’école d’ingénieurs ДВФУ Denis Саланин.

Selon lui, les déchets qui se forment sur la « Star », chimique complexe et радионуклидный composition. Ils contiennent une variété de la pollution, les produits pétroliers, par conséquent, utiliser le renom de la technologie de traitement ici impossible. Maintenant, les scientifiques développent une nouvelle, et recevront сорбционно-реагентные matériaux pour le nettoyage.

Le service de presse ДВФУ avait précédemment affirmé que le développement industriel de l’installation pour la production de sorption des matériaux et de traitement utilisé lrw, les scientifiques doivent présenter au début de 2019. Selon elle, aux entreprises russes, où est le recyclage des déchets liquides, utilisés principalement à l’étranger des matériaux et de l’équipement.

« Grâce à l’élaboration de scientifiques ДВФУ et POLO de BLESSURES, l’Extrême-orient de l’usine « Star » sera en mesure d’abandonner complètement importés lors de la manipulation de liquides et des déchets radioactifs dans le cadre de la réparation et de l’exploitation des navires et sous-marins. Aussi nanomatériaux trouveront une large application dans le domaine de l’énergie nucléaire, de la pétrochimie, de la mécanique, des transports et du complexe militaro-industriel », a souligné le service de presse de l’université.

Les recherches se poursuivent

Bien que la gestion des déchets radioactifs s’est considérablement améliorée, disent les experts, cependant communes, qui peuvent avoir une incidence négative sur l’environnement de la région, restent. Dans l’ensemble, la situation est stable, mais cela ne signifie pas que le travail peut être arrêter, a déclaré le directeur Académique du département des technologies de ДВФУ Ivan Тананаев.

« Dans cette région, les experts ne voient pas les objets nécessitant des extrêmes ou des solutions urgentes. Une autre chose, toutes les questions de sûreté radiologique doivent être améliorées. À notre avis, de perspective, de créer dans ДВФУ centre de contrôle des аэрозольными de particules qui peuvent être impliqués dans le transfert transfrontière, qui a été par rapport à la diffusion, par exemple, ruthénium-106. Ainsi que de poursuivre l’étude des migrations la migration des radionucléides dans l’environnement marin », — a déclaré l’interlocuteur.

Il a noté que les experts, les autorités et les scientifiques ont fait de grands efforts pour résoudre le problème de l’héritage nucléaire dans cette région, et ce travail se poursuit. Ainsi, à l’exception des travaux de l’usine de « Star », les scientifiques conçoivent flottante de capacité pour la collecte et le stockage temporaire non transformées des déchets radioactifs liquides et la boxe de traduction dans le solide de la matrice. Également dans ДВФУ en collaboration avec l’Institut des problèmes de sécurité de développement de l’énergie nucléaire des PLAIES en 2017 a commencé le projet de Rosatom, sur le long terme à assurer la sécurité aux stades de la préparation à la conclusion de l’exploitation et au déclassement compte tenu total anthropiques des risques dans le district fédéral d’extrême-orient.

Julie Rousseau