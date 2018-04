En France ont vendu des squelettes de deux dinosaures de plus de €2,8 millions de

PARIS, le 12 avril. /TASS/. Maison de vente aux enchères Drouot a vendu aux enchères à Paris squelettes аллозавра et диплодока. Comme le rapporte maison de vente aux enchères, ont participé à cet événement des collectionneurs de la Chine, les états-UNIS et plusieurs pays d’Europe.

« Ces dernières années, les ventes aux enchères de la vente de squelettes fossiles d’animaux passent avec beaucoup de succès. Les principaux acheteurs sont des particuliers. Cela est dû au fait que, dans le contexte de la crise financière subventions aux musées ont considérablement diminué, et rares sont ceux qui peuvent débourser plus d’un million pour l’achat. Le prix dépend de la rare de trouver des restes, le nombre de dés est resté dans leur état. En raison du prix élevé dans un an ne peut être vendu plus de cinq squelettes fossiles d’animaux » – disent les experts.

Le prix pour les restes de chacun des deux grands animaux dépassé de €1,4 million l’Acheteur a offert ses prix par lots, en se trouvant sur le territoire d’un état étranger. Les squelettes de prédateurs ont été trouvés près de 10 ans sur le territoire des états-UNIS. Avant d’entrer sur la vente aux enchères, ils étaient la propriété d’un italien.

Dans un dernier temps, les restes de dinosaures sont acquis de grandes sociétés à des fins publicitaires. Ainsi, la société McDonald’s et Walt Disney, en collaboration avec чикагским Musée d’histoire naturelle de nom de Field acheté un tyrannosaure, qui a reçu le nom de Sue.