En France, résume le festival de Cannes

CANNES /France/ le 20 mai. /TASS/. Le jury international 71-ème édition du festival de Cannes dirigé par l’actrice australienne Cate Blanchett a fait samedi soir, les bilans de deux semaines киносмотра. Le premier prix de la « palme d’Or » – cette année, a reçu le réalisateur japonais Хирокадзу Корээда pour le film « Les voleurs », l’actrice Самал Еслямова, qui a joué le personnage principal dans le film russe « Ike », a reçu le prix de la meilleure actrice.

Les problèmes de la famille et de la société

Un thème transversal regroupant un film-gagnant avec les autres gagnants, sont devenus des problèmes familiaux. Le film Корээды, en français box-office a reçu le nom de « affaire de Famille » (Une Affaire de famille), – la japonaise drame de la famille d’un ouvrier, qui vit à la retraite de grand-mère. Pour la nourriture, ils sont obligés de voler de la nourriture dans les supermarchés.

Une fois dans la rue, ils choisissent беспризорницу, qui devient peu à peu un membre de la famille. Malgré toutes les difficultés, la famille vit heureux. Les choses changent quand ils apprennent que leur fille adoptive est déclarée à la recherche.

« La vérité, que j’ai appelé « de la famille le réalisateur de » et aujourd’hui la récompense à renforcer cette réputation, mais je voudrais essayer de vous-même et dans les autres genres. Mais c’est vrai qu’avec les années, ma perception de la famille évolue, et peut-être plus tard, j’ai d’autres films sur la famille », a remarqué lui-même Корээда d’une conférence de presse après la remise des prix.

Les migrants et les enfants

Le thème de la crise de l’institution familiale a abordé dans son film libanais et réalisé par Nadine Лабаки, qui a reçu le prix du jury pour le film « Capharnaüm » (Capharnum). Les personnages principaux d’un drame social, libanaises enfants, de violences de la part des parents moderne de Beyrouth.

L’image affecte un ensemble complexe de problèmes moderne du moyen-orient de la société – l’afflux des réfugiés, de l’immigration illégale, de la violence familiale sur les enfants. Le protagoniste de l’image – 13-ans, Zane, s’enfuyant de la maison à cause de l’injustice êtes perdus dans la pauvreté des parents. Après l’évasion, il se trouve en prison pour un attentat sur le voisin, qui a été mariée de force à sa sœur préférée. Purgeait sa durée, le garçon va sur le lien avec libanaises par satellite et finalement devient le demandeur dans un retentissant à l’encontre de ses parents. « Je les accuse, c’est qu’ils ont donné naissance à moi de la lumière, et je veux leur interdire d’avoir des enfants », répond-il aux questions du juge sur la nature des revendications.

Comme le souligne l’auteur de l’oeuvre, les personnages et l’histoire, plus que réels. « Dans la vie tout est encore bien pire que nous montrons dans le film », dit – elle. « Je ne sais pas comment vous pouvez résoudre ces problèmes. Moi-même, je ne pourrai pas sauver ces enfants, mais je voudrais vous inviter à réfléchir, car une enfance misérable apporte les malheurs de ce monde, et nous devons réfléchir à comment résoudre ce problème », dit – Лабаки, recevant le prix.

La récompense de film russe

L’intrigue de « Capharnaüm » Лабаки largement fait écho avec le film russe réalisé par Sergei Дворцевого « Ike ». Joué le rôle principal – Самал Еслямова du Kazakhstan a reçu le prix du meilleur rôle principal.

« Ike » est un drame social, nommé d’après le nom de sa principale héroïne. Le ruban raconte sur la vie à Moscou le jeune clandestine migrantes de la Kirghizie.

L’actrice de la conférence de presse a assuré que si le travail sur la peinture, ce qui a exigé d’elle un énorme effort physique, elle n’a pas pensé à d’éventuelles récompenses, mais seulement visait à prendre consignes du metteur en scène. « Quand tu fais un dessin, il est important qu’il s’est avéré un concevait son directeur, telle que nous voulions voir. C’était notre objectif principal, elle nous a aidé à aller de l’avant », dit – Еслямова.

« Nous sommes très longtemps travaillé sur cette image, il est important pour nous était de faire le film de classe, un grand film », a ajouté l’actrice.

Le film « Ike », réalisé avec le soutien du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, était l’un des deux représentants de la Russie en compétition 71-ème édition du festival de Cannes. Avec lui, la lutte pour la récompense a mené un film de Cyril Серебренникова « Été » sur la jeunesse du leader du groupe « Cinéma » de Victor Tsoi, mais les récompenses du festival de cette peinture n’a finalement pas reçu.

Le succès des italiens et dissident Panahi

Deux prix cette année, a reçu les représentants du cinéma italien. Meilleur acteur a été reconnu Marcello Fonte, qui a joué le rôle principal dans le drame de Matteo Garrone « Догмэн » (Dogman). Le héros du film – un modeste propriétaire d’un salon de coiffure canine dans la province italienne, приторговывающий de la drogue.

Relations amicales avec les criminels du type qui leur брутальностью intimide tout le quartier, détruit la réputation d’un inoffensif « собачника » et met lui-même sur le bord de la vie et de la mort.

Sa compatriote Alice Rohrwacher a reçu le prix du meilleur scénario pour le travail sur le film « Happy Lazare » (Lazzaro felice). Le personnage principal – un garçon de la petite italienne du village. Le jeune homme travaille dans un village autochtone locale aristocratique famille et converge avec l’un de ses enfants. « Très heureuse de recevoir la récompense simultanément avec Marcello. Longtemps, nous, les italiens, pas là, et voici, enfin, il s’est passé », – a remarqué le directeur, après la remise des prix.

La récompense pour le meilleur scénario Rohrwacher a partagé avec опальным le réalisateur iranien Jafar Panahi, qui a été présenté au festival image de la « Trois personnes » (Se rokh). Le cinéaste jouit d’une large reconnaissance à l’Ouest, mais dans la patrie surveillée en raison des accusations d’антиправительственной activités.

Au centre de l’intrigue de la bande Panahi, l’histoire de la célèbre iranienne, l’actrice vient d’une lettre demandant de l’aide, et elle s’adresse à la Panahi, avec lequel ils partent ensemble sur les recherches de l’auteur de l’épître. Sur ce film, il a travaillé en tant que réalisateur et scénariste. « Nous espérons que la prochaine fois, Jafar Panahi peut pas personnellement être à Cannes », a souligné les représentants du réalisateur, ayant reçu une récompense en son absence.

Grand prix et prix spécial

Le grand prix du festival de Cannes cette année est allé à l’américain Pic. Son film « Noir клановец » (BlackKklansman) – c’est l’histoire d’афроамериканском un employé de la police, qui, sous couvert de succès pénétré dans les rangs de l’organisation des blancs racistes.

Le meilleur réalisateur reconnu comme le polonais, le cinéaste Paul Павликовский, qui a présenté le film « la guerre Froide » (Zimna wojna). Au centre de l’intrigue de ce mélodrame, une histoire d’amour d’un musicien et un chanteur sur fond d’aggravation de la guerre froide entre l’Occident et les pays socialistes.

Caméra d’or – prix du meilleur premier film – a reçu belge réalisateur Lucas Dont un film sur la ballerine-трансгендере « Fille » (Girl). La peinture, participe au programme « un certain regard », a été décerné dans cette catégorie, prix du meilleur acteur dans un second rôle, et a reçu le prix International de l’association des critiques de cinéma de FIPRESCI.

Un prix spécial 71-ème festival de Cannes a remis au patriarche du cinéma français, l’un des fondateurs de la « nouvelle vague » de Jean-Luc Годару. À la foire de 87 ans, maître a présenté expérimentale de l’image « , l’Image et la parole » (Le Livre d’image), qui représente le découpage des premières œuvres du réalisateur, et d’autres classiques bandes du cinéma mondial hors de l’écran avec le texte, qui a donné lecture d’Godard lui-même.