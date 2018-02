En Grande-Bretagne, quatre attaques terroristes déjouées en 2017

Quatre attentats ont été déjoués en GB en 2017 –

Mark Rowley, chef du contre-terrorisme britannique, a annoncé lundi soir que quatre attaques d’extrême droite avaient été déjouées en 2017. 600 enquêtes terroristes sont toujours en cours a-t-il précisé.

Quatre attaques terroristes d’extrême droite ont été déjoués l’an dernier au Royaume-Uni, a révélé le chef du contre-terrorisme britannique.

Menace terroriste d’extrême droite

Mark Rowley, commissaire adjoint à Scotland Yard, a qualifié la menace terroriste d’extrême droite d' »organisée » et « significative », dans un discours prononcé lundi soir devant un groupe de réflexion.



Les autorités s’inquiètent de la menace terroriste d’extrême droite en particulier depuis l’assassinat de la députée travailliste Jo Cox en juin 2016 et de l’attaque à proximité de la mosquée de Finsbury Park à Londres un an plus tard.



La façon dont le terrorisme d’extrême droite et le terrorisme islamiste grandissent et se nourrissent l’un l’autre est « particulièrement préoccupant », a souligné Mark Rowley.

600 enquêtes terroristes en cours

En plus des cinq attentats qui ont frappé le Royaume-Uni l’an dernier, la police a déjoué dix complots de nature islamiste depuis l’attaque de Westminster en mars 2017, et quatre autres complots inspirés par l’extrême droite, a dévoilé Mark Rowley, sans donner plus de détails.

La menace terroriste globale est « considérable », avec plus de 600 enquêtes terroristes en cours concernant 3.000 personnes, a déclaré le chef du contre- terrorisme britannique, qui prendra sa retraite de la police le mois prochain.



Selon lui, l’opinion publique devrait être « gravement préoccupée » par le groupe « National Action », premier groupe d’extrême droite à être interdit en raison des lois antiterroristes, qu’il a décrit comme une « organisation terroriste néo-nazie et suprématiste blanche ».