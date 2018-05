En images : explosion sur le volcan hawaïen Kilauea à Hawaï, les habitants appelés à s’abriter

Un cratère proche du sommet du volcan hawaïen Kilauea a explosé tôt jeudi, propulsant un épais panache de cendres très haut dans le ciel et poussant les autorités à inciter les habitants à se mettre à l’abri.

Les habitants d’Hawaï sont sur le qui-vive. Un cratère proche du sommet du volcan Kilauea a explosé tôt jeudi 18 mai, propulsant un épais panache de cendres très haut dans le ciel et poussant les autorités à inciter les habitants à se mettre à l'abri.

L'Observatoire des volcans d'Hawaï a signalé que l'explosion à l'intérieur du cratère Halemaumau du Kilauea avait dégagé un nuage qui atteignait 9 000 mètres de hauteur et dérivait vers le nord-est.



Vue aérienne du volcan hawaïen Kilauea. Un des cratères proche du sommet du volcan a explosé jeudi 17 mai.

Il a incité les personnes susceptibles d'être dans son sillage à s'abriter à cause des dangereuses émanations de dioxyde de soufre, et a maintenu une alerte rouge pour l'aviation, le trafic aérien restant ainsi suspendu dans la zone.

"À n'importe quel moment, l'activité pourrait redevenir explosive, avec une augmentation de la production de cendres et de projectiles près de l'ouverture", a ajouté l'observatoire.



Des gaz s’échappent d’une des fissures du volcan Kilauea, le 16 mai 2018.

L'un des volcans les plus actifs du monde

L'agence américaine de géologie et sismologie (USGS) a indiqué en fin d'après-midi que des chutes de pluie et des vents faibles signifiaient que le nuage allait rester centré sur les zones entourant le sommet de Kilauea.

Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs du monde et l'un des cinq que compte l'île de Hawaï, la plus grande de l'archipel.

Il est entré en éruption le 3 mai, entraînant l'évacuation de quelque 2 000 personnes de leurs maisons à cause de fissures – au moins 17 jeudi – déversant de la lave, et qui se sont ouvertes à plusieurs kilomètres du cratère principal. Des gaz toxiques ont également envahi ces zones.

Éruption majeure ?

Les scientifiques estiment que l'activité volcanique est peut-être annonciatrice d'une éruption majeure similaire à celle du milieu des années 1920. Mais ils ne craignent toutefois pas de victimes car les zones résidentielles les plus exposées ont été évacuées et la région où se trouve le volcan – au sud-est de l'île – n'est pas très peuplée.

Malgré l’alerte rouge, un homme joue au golf le 15 mai dans le Parc national des volcans d’Hawaï

"Le magma se situe à 300 ou 400 mètres sous la surface" et peut ainsi entrer en contact avec des nappes phréatiques qui chauffent et (…) sortent de terre en explosant", a expliqué à l'AFP Ken Rubin, chef du département de géologie et de géophysique à l'université d'Hawaï à Manoa.

Environ 40 maisons et d'autres bâtiments ont pour l'instant été détruits par des coulées de lave rougeoyante depuis le début du mois.

