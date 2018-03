En Ingouchie, a ouvert deux maisons de la culture pour un coût total d’environ 50 millions de roubles

МАГАС, le 6 mars. /TASS/. Les deux maisons de la culture pour un coût total d’environ 50 millions de roubles ont ouvert dans Малгобексом le quartier de l’Ingouchie, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme fédéral « Développement de la culture et du tourisme » sur le 2013-2020, les transmet à l’espace, le journaliste TASS.

« Le degré de soin, nous allons conserver et de développer notre ancienne histoire, des traditions et une culture riche, dépend largement de la réussite du développement de notre etat et de la société. Ici, les habitants du village peuvent procéder à des activités sociales, pour eux, à monter des pièces de théâtre, organiser des concerts et c’est ici que sera la campagne de la bibliothèque », – a déclaré à l’ouverture de l’une des deux maisons de la culture dans le village de Зязиков-yurt, chef de Yunus-Bek Евкуров.

Selon le ministre adjoint de la culture de la région d’Ibrahim Хидриева, de nouvelles maisons de la culture ont de grandes salles de 200 places, de grands espaces, où, en plus de pratiquer la danse et le chant, il sera possible de développer traditionnels ингушские de l’artisanat et de mener des activités sociales. « Dans ces villages, ils sont les premiers. Dans chaque objet a été investi près de 25 millions de roubles », – a noté Хидриев.

Selon le républicain du ministère de la culture, le niveau de la sécurité de la population d’objets culturels, de loisirs type d’Ingouchie est actuellement de 26%, est l’un des taux les plus bas en Russie. En 2018, le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE a alloué une subvention de 174 millions de roubles de l’Ingouchie sur la construction des maisons de la culture.