En Ingouchie jusqu’à la fin de l’année ouvriront six nouvelles écoles maternelles

МАГАС, le 9 avril. /TASS/. Six jardins d’enfants à 1320 places ouvriront en Ingouchie jusqu’à la fin de 2018, sur leur base seront créés ясельные du groupe, a déclaré le chef de la république de Yunus-Bek Евкуров dans son message annuel à l’assemblée Du peuple de la république.

« Prévoit la construction de 10 écoles maternelles à 2200 places. Parmi eux, 6 jardins d’enfants à 1320 places est prévu pour entrer en service en 2018, notamment seront créés en supplément de 360 places pour les enfants en bas âge. C’est l’objectif stratégique fixé par le président de la Russie », a déclaré Евкуров.

En janvier 2018 минстрой de l’Ingouchie a signalé que cette année, dans la république de construire neuf objets de l’éducation préscolaire, à un coût d’environ 1,4 milliards de roubles. En octobre dernier, ont été signalés dans les plans de la région pour l’année 2018 comprend la construction de quatre objets de l’éducation préscolaire, de 880 places. Ensuite, dans le ministère de l’Ingouchie, poli, que dans un délai de cinq années, les autorités ont fourni le sujet de places dans les jardins d’enfants, plus de 60% des enfants âgés de trois à sept ans. Il est noté que dans la file d’attente dans les crèches d’éducation sont de plus en plus de 8 mille enfants.