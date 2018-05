En libye, le 10 mai discutera avec le ministre des affaires étrangères de l’Allemagne le dialogue nord-sud et l’Iran

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. La ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE et en allemagne, Sergueï Lavrov et Heiko Maas discuter des négociations à Moscou le 10 mai de la situation en Syrie, l’interaction dans le cadre de « normand format » (Russie, Ukraine, France, Allemagne), le dialogue de Séoul et Pyongyang, ainsi que le programme nucléaire iranien. Sur cela dit dans le commentaire russe дипведомства diffusé mardi.

« Il est prévu de procéder à un échange de vues sur les problèmes internationaux, y compris la mise en œuvre de minsk, des accords sur le règlement de внутриукраинского de la crise, les objectifs de collaboration dans le cadre de la découverte du format, le règlement d’un conflit armé et à la lutte contre le terrorisme en Syrie et à la promotion du processus de paix en Libye, la situation au Moyen-Orient, la problématique du dialogue nord-sud et le programme nucléaire iranien », a souligné le ministère des affaires étrangères.

Les parties discuteront également des questions pratiques de relations bilatérales. « Dans le positif ecrire que le nouveau gouvernement de coalition en Allemagne démontre l’intérêt dans le maintien de la Russie de l’étude et un dialogue franc, le renforcement de l’économique et du commerce et de l’investissement de l’interaction, à l’extension d’accords bilatéraux culturel et humanitaire et межобщественных des liens », – a informé sur la place de Smolensk.

À Moscou, soulignent que « malgré l’existence d’санкционных limiteurs, l’Allemagne reste un important partenaire économique et commercial de la Russie ». « Depuis le début de l’année 2017 mutuelle commerce et de l’investissement a progressé, – a souligné le ministère. – Une composante essentielle de notre coopération économique reste de l’énergie. Le nouveau gouvernement de la RFA prend en charge le projet de construction du gazoduc « Nord stream – 2″, qu’il considère comme de l’initiative économique, propice à la diversification des voies d’approvisionnement en gaz naturel en Europe et de minimiser les risques de transit ».

C’est la première rencontre Lavrov, avec la Meuse après sa nomination au poste du ministre allemand d’etat en mars 2018.