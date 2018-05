En plus de toutes les personnalités de la culture de Moscou en 2017 gagné Mikhalkov, Shilov et …

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. Le plus de revenus parmi les personnalités de la capitale de la culture en 2017 ont reçu le directeur artistique du Théâtre acteur de cinéma Nikita Mikhalkov, directeur artistique de la galerie des Travailleurs Alexandre Shilov et le directeur du parc Sokolniki André Lapchin. Cela doit être publié mercredi sur le site de la mairie de moscou informations sur les revenus des dirigeants des administrations relevant du département de la culture de la capitale.

Ainsi, Nikita Mikhalkov задекларировал revenu en 2017 de plus de 529 millions de roubles. Dans sa propriété – 86 les terrains, les six unités d’habitation, maison de campagne, six appartements. Il est également propriétaire de la voiture LADA, un hélicoptère et un tracteur.

Alexandre Shilov задекларировал revenu en 2017 de plus de 174 millions de roubles. Dans sa propriété de la voiture Infiniti, quatre parcelles d’une superficie totale de plus de 7,5 mille mètres carrés, la maison d’habitation, d’une superficie de 546,1 mètres carrés, l’appartement est d’une superficie de 271,2 mètres carrés et d’un atelier d’une superficie de 204 mètres carrés

Le directeur de « Fauconniers » André Lapchin ai gagné en 2017 plus de 110 millions de roubles. Dans sa propriété de la voiture Mercedes-Benz et le quad. Il possède également дачным un terrain d’une superficie de 1 mille mètres carrés, trois parcelles de terre d’une superficie totale de plus de 4 mille mètres carrés, de deux maisons d’habitation et trois appartements d’une superficie totale de plus de 635 mètres carrés

Le directeur artistique du théâtre Lenkom » de Mark Zakharov a gagné en 2017 près de 23 millions de roubles. « Déclarées par le revenu annuel [2017] – 22 977 892,35 de roubles », – a déclaré dans un document. Dans la propriété Zakharova est une maison d’habitation d’une superficie de 555,6 mètres carrés

Le directeur du Théâtre de la satire Mammad Agayev задекларировал au cours de la dernière année, plus de 10,5 millions de roubles de revenu. Il est le propriétaire de plusieurs parcelles d’une superficie totale de 4500 mètres carrés, la maison d’habitation d’une superficie de 402,8 mètres carrés, un appartement d’une superficie de 44,1 mètres carrés et deux voitures Volkswagen et Range Rover.

Parmi ceux qui задекларировал le revenu est supérieur à 10 millions de roubles dans la dernière année – directeur artistique du théâtre du folklore « chanson Russe » Espoir Accessoire (plus de 29 millions de roubles), directeur artistique du Théâtre de la satire Alexandre Shirvindt (plus de 15 millions de roubles), directeur artistique « Helicon-opéra » Dmitri Бертман (plus de 12 millions de roubles), directeur de Moscou musée d’art moderne de Zurab Tsereteli (plus de 40 millions de roubles), directeur de l’orchestre de chambre « les Virtuoses de Moscou » Grégoire Kowalewski (plus de 19 millions de roubles), directeur artistique « de Moscou théâtre, concert de musique association sous la direction d’A. Градского » Alexandre Gradskiy (plus de 25 millions de roubles), directeur artistique du théâtre « le Moderne » Yuri Грымов (plus de 28 millions de roubles), directeur artistique du théâtre « le Coin des parents Dourov » Yuri Dourov (plus de 30 millions de roubles) et directeur artistique du théâtre « Contemporain » Galina Voltchek (plus de 13 millions de roubles).

Directeur artistique Théâtre de la capitale du Roman Виктюка artiste du peuple de la fédération de RUSSIE Roman Виктюк gagné l’année dernière, plus de 6 millions de roubles. Dans sa propriété – appartement d’une superficie d’un peu plus de 66 mètres carrés

Directeur du Théâtre de la Taganka, Irina Apéksimova a déclaré un revenu de plus de 5,5 millions de roubles, deux appartements – 86,3 et 35,9 mètres carrés et une voiture de Land Rover.

Fondateur et directeur artistique de l’école de l’aquarelle de serge Андрияки artiste du peuple de la fédération de RUSSIE Sergey Андрияка ai gagné en 2017 2,8 millions de roubles. Dans sa propriété, se trouvent les deux de la voiture Chrysler, un suv Mitsubishi Pajero et la voiture Volkswagen.