En Russie, passe l’action de la « Nuit des musées – 2018 »

MOSCOU, le 19 mai. /TASS/. Plus de 1,5 mille événements se tiendront le samedi toute la Russie, dans le cadre de la Nuit des musées – 2018″. Le thème de l’action de cette année – « Chefs-d’œuvre des ateliers ».

Inauguration de toute la russie « la Nuit des musées » aura lieu à la succursale de l’Etat littéraire du musée – Musée de l’âge d’Argent. Il sera assisté par le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, directeur du musée littéraire de Dmitri Réservoir et d’autres personnalités de la culture et des arts.

Comme le service de presse du Ministère de la culture, en ce jour Medinsky, visite du Musée du cinéma et donnera le départ de la nouvelle action « Nuit à l’aquarium » dans « Москвариуме » à MOSCOU.

La plate-forme centrale dans la capitale deviendra un Musée de Moscou. Pour la visite libre seront ouverts de l’exposition: « l’Histoire de Moscou pour les enfants et les adultes », « histoire de Trois stocks proviantsky », « l’Image de Georges dans l’histoire et la culture du XXE siècle ». Des visiteurs du musée verront des œuvres de jeunes de moscou, les relations art d’artistes dans le projet « Entrer dans l’histoire », une exposition de photos « Moscou industrielle », l’exposition « Et, bien sûr, le football! », ainsi que le projet de « la Tragédie dans le coin »: l’Art-le guide de la Russie ».

Chefs-d’œuvre des ateliers et Atelier de magie

POUCHKINE au nom d’A. S. Pouchkine ouvrira les portes de ses запасники. Les visiteurs verront précédemment ne демонстрировавшиеся de travail. En ce jour, au musée des beaux-arts ont lieu les excursions, qui passeront les membres du Club des jeunes historiens de l’art (CUI), pour participer, vous devez vous inscrire à l’avance, et pour la visite de l’exposition « l’Époque de Rembrandt et de Vermeer. Chefs-d’œuvre de Leidse collection », vous devrez acheter un billet.

Dans la Nouvelle Третьяковке de la Crimée à l’Arbre de la gratuité de la visite seront ouverts de l’exposition « l’Art des années 2000 », « les jeunes dans la Nouvelle Третьяковке. Le Don De La Cave », « Igor Шелковский. La ville des routes », « de Football et pas seulement », « Vadim Космачев. La respiration de la sculpture » et une exposition permanente « l’Art du XXE siècle ». Désireux de visiter l’exposition « Vassili Verechtchaguine » doivent acheter un billet.

Pour les enfants et les parents vont travailler de famille atelier de sorcellerie (6+). La galerie d’état Tretiakov tiendra une classe de maître sur Harry Potter. Les participants pourront choisir leur « патронуса » et fabriquer une amulette à son effigie.

Dans la ruelle lavrouchinsky pour les visites seront disponibles à l’exposition permanente, ainsi que l’exposition « Carl Brulov. Les portraits de la collection privée de Saint-Pétersbourg », « Images de l’histoire russe », « de Cire plastique Fiodor Tolstoï »; dans l’Ingénierie bâtiment – « la Légende de la cité de Свияжске ».

« Star des visites » virtuelles « баттлы »

Visites guidées de l’exposition principale du Musée de la Victoire passeront, les présentateurs de télévision Igor Dlespé Arina Sharapova, acteur et réalisateur Igor Équerres, animateur de radio « Phare » de Paul Картаев et d’autres. Vous pourrez voir une exposition exclusive de raretés « 100 chefs-d’œuvre ». Les bretelles du généralissime, appartenant à Joseph Staline, les affiches « Кукрыниксов » – ces et beaucoup d’autres pièces rares présenteront pour la première fois.

Dans le musée d’art moderne (ММОМА) Petrovka aura lieu insolite performance d’un artiste de Chiffre Каждан organise une conférence de presse, répondre aux questions des journalistes et de tous ceux qui souhaitent sera la photographie de Vladislav Мамышева-Monroe à l’image de Akhmatova. Aussi les visiteurs pourront voir le projet de « répétition Générale », réparti sur les trois étages du musée. Centre de MARS » dans le cadre de la promotion arrangera pour ses invités « de l’art battle » dans la réalité virtuelle et « spatial » set de DJ et le trompettiste de Maxime Пустовита.

« C’Est Marx?! » et des visites guidées en langue des signes

Dans le Musée de l’histoire moderne de la Russie récemment inauguré l’exposition « c’Est Marx?! ». Les visiteurs pourront non seulement découvrir l’exposition, mais aussi de visiter кураторские visites. « Et prévu dans le hall de la performance rap aidera un nouveau regard sur le patrimoine penseur », – a noté dans le musée.

L’institut russe de l’art réaliste (ИРРИ) lancera dans la « Nuit des musées » visites guidées de l’exposition principale pour les sourds et malentendants, le russe est la langue des signes. Un autre événement important de la « Nuit des musées » à ИРРИ est l’inauguration de l’exposition « de la Fenêtre de la Russie. Les chefs-d’œuvre de sept générations ».

Cheburashka et le vol de Peter Pan

Les clients « Союзмультфильма » verront originales de décoration ainsi que des poupées de ces personnages célèbres, comme Cheburashka, le crocodile du Gène et la vieille le Gibus, le Singe et le Boa.

Musée national de l’histoire de la littérature russe du nom de S. Vi Dalia dans le cadre de l’action organisera des visites et des concerts, des projections de films et débats, pièces de théâtre et des spectacles poétiques. Ce soir, vous pouvez non seulement libre d’entrer dans les départements ГМИРЛИ (musées de Tchekhov, de Gertsena, Tolstoï, etc.), mais aussi de participer au débat, à voler avec Peter Pan et écouter de la минималистическую de la poésie dans l’exercice de leurs auteurs.

Dans le Musée. Andreï Roublev, le principal événement sera l’ouverture de l’exposition « le Nord de l’expédition du Musée de Andreï Roublev ». Elle présentera des rares icônes et les œuvres des arts décoratifs du XVIE au XIXE siècles. Les clients attendent des actions des visites guidées gratuites de l’exposition.

Le calendrier complet des manifestations dans tout le pays, vous pouvez voir sur le portail de la Culture.De la fédération de RUSSIE, qui s’était d’information officiel partenaire des actions.