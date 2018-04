En Suisse, aura lieu le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA europa League

Coupe de la Ligue des champions

© EPA/MOURAD BALTI TOUATI

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Tirage au sort le stade de la demi-finale de la Ligue des champions et de la Ligue d’Europe de football, vendredi dernier, au siège de l’Union des associations européennes de football (UEFA), à Nyon. Comme avant четвертьфиналами, au stade de la demi-finale n’est pas la division des commandes sur les têtes de série et несеяных.

Полуфиналистами de la Ligue des champions de l’acier allemand « la Bavière », en anglais « Liverpool », en espagnol « le Real madrid et l’italienne « Roms ».

Confiant entra dans les quatre plus forts « Liverpool », убравший de son chemin sans cinq minutes de champion d’Angleterre de Manchester City », ainsi que « la Bavière ». Plus dramatique s’est avéré quarts des duels pour le « Real » et « Roms ». L’équipe espagnole sur son terrain a manqué de la Juventus de trois buts, la rencontre était davantage de temps (dans le premier match de la « Real madrid » avec un score de 3:0 remporté à Turin), mais le penalty de la troisième compensée minute enterré personnes. Le club de rome, au contraire, après le résultat de 1:4 à Barcelone sur son terrain a marqué un adversaire de trois insensibles de la balle et sensationnellement a atteint les demi-finales.

Tirage au sort des 1/2 finale de la Ligue des champions débutera à 14:00 gmt, la participation prendra l’ambassadeur de la finale du tournoi, l’ancien attaquant de kiev « Dynamo », « Milan » et « Chelsea » Andriy Shevchenko. Le tirage au sort détermine également la demi-finale, le vainqueur de ce qui deviendra la figure de proue d’hôte de la finale du tournoi.

Les demi-finales de la Ligue des champions auront lieu les 24, 25 avril et le 1, le 2 mai, la finale aura lieu le 26 mai au stade Olympique de Kiev.

La Ligue De L’Europe

À 13:00 va commencer le tirage au sort des demi-finales de l’europa League. À ce stade du tournoi de l’uefa, les anglais d’Arsenal, espagnol de l’Atlético », les français « de Marseille » et autrichienne de Salzbourg. La paire est également déterminé par l’aveugle par tirage au sort, sans pré-semis.

Deux participants à la demi-finale éliminé du tournoi, les clubs russes. Arsenal en quarts de finale battu par le CSKA (4:1, 2:2), et l’Atlético en 1/8 de finale a été plus forte « Locomotive » (3:0, 5:1). De façon inattendue se fraya un chemin dans les quatre plus forts « Salzbourg », qui dans les deux dernières phases éliminatoires en battant дортмундскую Borussia et romain « Latium ».

Les demi-finales auront lieu le 26 avril et le 3 mai, la finale aura lieu le 16 mai à Lyon. Partie du tirage au sort deviendra un ancien joueur de football de Lyon et Barcelone Eric Abidal.