GENÈVE, le 11 janvier. /TASS/. Le gouvernement de la Suisse a interdit aux propriétaires de chiens d’appliquer des dispositifs automatiques qui empêchent les animaux de compagnie à aboyer. Le 10 janvier séance, il a, en outre, un certain nombre d’autres amendements aux règles vétérinaires afin d’améliorer le traitement avec des représentants du monde animal, en particulier, à partir de maintenant vous ne pouvez pas transporter de homard sur la glace, et en leur culinaire de la préparation – jeter vivants dans l’eau bouillante, sans préavis, de massacre, a déclaré dans un message publié sur le site du gouvernement américain.

« Tous les appareils conçus pour interférer avec les chiens aboyer, et les services publics, y compris automatiquement lorsque l’animal émet des sons, seront désormais interdits », souligne le gouvernement. En outre, des mesures supplémentaires pour combattre la traite des chiens importés en Suisse illégalement: maintenant dans les annonces de vente vous devrez spécifier votre adresse, ainsi que des informations sur l’origine de l’animal.

Les vivants crustacés, par exemple, le homard, les plus « vous ne pouvez pas transporter sur de la glace ou dans de l’eau glacée ». Habitants de l’eau des nouvelles règles exigent « toujours garder dans leur environnement naturel », et « avant le massacre, ils doivent être étourdis ». « Répandue maintenant dans les restaurants de la pratique, consistant à jeter les homards vivants dans l’eau bouillante, ne sont plus autorisés », – dit dans le message.

Afin de réduire la probabilité de détention d’animaux de compagnie dans de trop petites cages, les vendeurs sont désormais tenus d’informer par écrit les acheteurs pour des types d’animaux de compagnie, ils sont conçus.