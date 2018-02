En Tchétchénie, ont déclaré que l’interdiction d’entrée en Lettonie n’a pas de valeur pour la Syrie

La Tête De La Tchétchénie Ramzan Kadyrov

© Michael Метцель/TASS

Le TERRIBLE, le 25 février. /TASS/. L’interdiction d’entrée en Lettonie n’a aucune importance pour le chef de la Tchétchénie et de l’ensemble de la république. Ramzan Kadyrov préfère s’occuper des questions de sa région, a déclaré TASS ministre de la République de Tchétchénie de la politique nationale, les relations extérieures, de l’impression et de l’information Джамбулат Oumarov.

Comme l’a signalé, le ministère letton des affaires étrangères a interdit l’entrée dans le pays de 49 étrangers figurant sur la liste dite Magnitski. Selon le letton des MÉDIAS, dans la liste figure le nom de Ramzan Kadyrov.

« Je ne vais pas parler de mordant, je dis tranquillement: bien sûr, aucune valeur de cette interdiction n’a pas pour le chef de la Tchétchénie, qui ne se soucient pas absolument une nouvelle vague d’émotions lettons des autorités en faveur de collègues de l’OTAN, a déclaré Oumarov. – Quels est (interdiction d’entrée) peut avoir pour la République de Tchétchénie, dont le chef préfère être avec son peuple dans la région et s’occuper de ses problèmes? Nous avons le regret de rapportons ce que tente maintenant d’exprimer la république de Lettonie. Dommage, un beau pays, une bonne capitale ».

Plus tôt en février, le Seimas de la Lettonie a adopté le projet de décision, qui est équivalent américain de la « loi Magnitski ». Ce document voté par 60 députés se sont prononcés contre sept parlementaires, trois se sont abstenus. Aux états-UNIS « , l’Acte de suprématie de la loi et de la responsabilité au nom de Sergueï Magnitski » (appelé « Acte Magnitski ») est une partie de la loi sur l’abolition de l’amendement Jackson – Вэника, en vigueur pour l’URSS et de la Russie en 1974 – 2012. Il est entré en vigueur en décembre 2012.