Energie: la réforme des GRD devrait être votée au parlement wallon, malgré le PS liégeois

Le projet de décret réformant la gouvernance des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) d’électricité et de gaz, porté par le ministre wallon de l’Energie, Jean-Luc Crucke (MR), sera soumis, mercredi soir, au vote du parlement de Wallonie réuni en séance plénière. Si la majorité, sans doute soutenue par Ecolo, devrait approuver le texte sans retenue, le PS, lui, devrait s’abstenir, voire voter contre dans le chef des 5 députés Liégeois.

Ce projet de décret, déjà approuvé par le gouvernement wallon le 22 mars dernier, est une des réponses législatives au scandale Publifin et aux recommandations de la commission d’enquête parlementaire mise sur pied dans la foulée. Celle-ci plaidait notamment pour la sortie de RESA – le GRD liégeois – de la filiale de Publifin, Nethys, ouvrant la porte à différents scénarios, dont celui d’un rapprochement avec ORES, le plus grand gestionnaire wallon.

Une éventualité qui fait grincer des dents à Liège, notamment du côté du PS. Le bourgmestre Willy Demeyer, et le ministre de l’Enseignement supérieur à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, ont ainsi appelé, tous deux, les députés PS wallons à voter contre le décret, l’estimant préjudiciable pour la ville et pour la facture énergétique de ses habitants. Il semble qu’ils aient été entendus.

« Ce n’est pas un décret contre Liège »

« Ce n’est pas un décret contre Liège », a pourtant réaffirmé Jean-Luc Crucke. « Liège n’est pas une citadelle assiégée. C’est une citadelle aveuglée et peut-être lésée, mais par ceux qui ont des intérêts politiques et qui racontent des histoires sur notre texte. Je ne reprocherai jamais à quelqu’un d’aimer sa ville ou sa province mais ici, nous sommes dans un contexte wallon », a-t-il ajouté en indiquant, sans plaisanter, « savoir la tristesse de Christine Defraigne de ne pas être là pour voter le décret ». Retenue à l’étranger, la députée libérale liégeoise – et présidente du Sénat – est absente ce mercredi à Namur, tout comme Marie-Dominique Simonet (cdH), Liégeoise elle aussi, mais qui avait clairement exprimé son soutien au décret.

Au terme de la réforme des GRD, ces derniers ne devraient plus être que des ‘pure players’, dont les missions seraient limitées à l’exploitation, à la sécurisation et à l’entretien des réseaux de distribution. Ils pourraient tout de même produire de l’électricité verte mais pour couvrir leur consommation propre. Quant au développement d’activités concurrentielles, il serait soumis à l’octroi d’une dérogation, accordée uniquement si l’activité n’est pas disponible sur le marché. Enfin, leurs dirigeants seraient soumis au plafond de rémunération fixé à 245.000 euros indexés.

Si le projet de décret est finalement approuvé, les GRD auront 12 mois, à partir de sa publication officielle, pour se mettre en conformité avec le texte, à l’exception du point sur les rémunérations, applicable dès le 1er juillet prochain.