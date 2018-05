Enghien: 15.000 Grecs réunis dans le Parc du Château

Ils viennent de Crète, de Chypres, du Péloponnèse, de Macédoine… Toutes les régions sont représentées lors du Greek Day, un grand rassemblement se tenant, chaque année, le Lundi de Pentecôte. Les participants, venus de Belgique mais aussi des pays limitrophes, se disent en quête de convivialité et de retour aux sources.









Certains sont arrivés de bon matin, pour participer à la cérémonie religieuse. Ils s’installent ensuite aux tables dressées près des bars, ou sur la pelouse, sur une nappe de pique-nique aux couleurs du pays. « Je viens chaque année », précise Andreas. « J’adore cette fête, où nous retrouvons beaucoup de gens, que nous connaissons, ou bien nous rencontrons de nouvelles personnes. Parfois on se reconnait grâce aux accents…le mien, par exemple, est très facile à reconnaitre. Je suis de Chypre, cela s’entend! Quand je dis ‘Kaliméra hè’, on sait d’où je viens » Cet habitant de Lille est arrivé en France il y a un demi siècle. Il est « de la première génération », comme le patriarche de la famille Angelopolous.









A 86 ans, Christos a bien des choses à raconter. « Je suis arrivé en 1957, d’abord comme mineur ». « Il a ensuite travaillé dans les usines de fabrication de voitures, poursuit sa femme Catherine, puis il a fondé le magasin à Schaerbeek ». Le magasin, il tourne toujours, et emploie toute la famille. « Nous faisons les marchés, avec nos produits grecs », précise le fils, devenu patron. Leur étal est bien chargé, on y trouve tant des spécialités salées que sucrées, mais aussi du vin, de l’alcool de rose…Un peu plus loin, Niko fait rôtir ses grillades de viande et ses calamars. « Moi je viens de Crète. Je veux faire découvrir les spécialités de chez moi au public. Cette année j’ai fait aussi des spanakopita,des loukanopita…des petits chaussons farcis, qu’on mange avec un petit frappé ». Car en Grèce, c’est du café glacé qu’on boit toute la journée. Myrto tente de convertir ses amies françaises. « Chez moi à Athènes, on a toujours un café glacé en main. C’est délicieux », s’exclame la jeune femme. Les quatre autres sont moins enthousiastes. Dans l’après-midi, Myrto se produira sur scène avec son groupe de danses folkloriques. Etonnant, de sa part, car elle n’était pas vraiment fan de ce type de danse, au pays. « Non, c’est vrai », avoue-t-elle. « Quand on est en Grèce, on ne va pas danser des danses traditionnelles, et surtout pas essayer de se renseigner sur les pas, le style propre à chaque région. Alors qu’ici, on le fait! Pareil pour la musique. Autant nous écoutons de la musique internationale, quand nous sommes là-bas,autant, une fois à l’étranger, nous nous mettons à écouter des airs traditionnels…par nostalgie… »









La nostalgie, Maria la ressent aussi, quand elle assiste aux spectacles. « Je viens de La Louvière, et dans ma région la communauté grecque n’est pas très représentée. Ils sont plus nombreux à Charleroi, par exemple. Venir ici, c’est important, pour renouer avec les traditions du pays. Me rappeler que ma grand-mère dansait le sirtaki, avec une chaise, je la voyais faire quand nous étions en Crète, je dansais avec elle. J’ai croisé aussi des prêtres grecs, dans le parc, ça me rappelle des souvenirs ».

La transmission, voilà à quoi sert ce type d’événement, selon les membres de la famille Madikas. Ils habitent tous Anderlecht, et vivent le « Greek Day » façon « pique-nique géant ». « On se retrouve, à trois générations, autour de petits plats préparés à la maison. Nos pitta, nos feuilles de vigne, la feta… » Le petit-fils de 13 ans a bien une carte d’identité belge, mais il se sent tout autant grec que ses grands-parents. « On leur apprend un peu la langue, on fréquente l’église orthodoxe en essayant qu’ils nous y accompagnent », poursuit la grand-mère. « Le soir parfois je regarde les informations, ou des films grecs avec mes grands-parents », ajoute l’adolescent. « Venir ici, c’est vraiment l’occasion de leur montrer l’ambiance du pays. Et puis…on va danser! Jusqu’au bout de la nuit! » prévient la grand-mère, en nous reproposant quelques spécialités…









Enfin, il y a ceux qui n’ont aucune origine grecque, mais en apprécient les couleurs, les saveurs, les musiques. un verre de rosé à la main, ils s’installent confortablement, pas trop loin de la scène. « Chaque année, nous assistons à cette fête, entre amis. Cela fait plusieurs années qu’elle est organisée à Enghien. mais à Huizingen, on trouvait ça mieux. Ca manque un peu d’ambiance », nous confie le petit groupe.

« Ce dont on manque, ce sont des jeunes », poursuit Andreas. « La dernière génération n’a plus l’air très intéressée par ce type de rassemblement, comme si l’âme grecque s’estompait, c’est dommage ». Et si cela signifiait que cette génération s’est tout simplement parfaitement intégrée? « Je ne pense pas que l’intégration ait quelque chose à voir. Nous les Grecs avons toujours su nous intégrer sans difficulté. Nous sommes un peuple de voyageurs. Je viens de Chypres mais toute ma famille est désormais en Australie! Le copain là-bas, il a de la famille à Athènes, mais aussi à New York! Lui là-bas, sa famille vit en Angleterre. Et les autres, c’est pareil. Notre peuple a toujours été marqué par les voyages, les migrations, et a l’habitude de s’intégrer »

L’organisation de la Fête grecque remonte à 1959. « Son Eminence le Métropolite Panteleimon, alors jeune prêtre, prenait l’initiative de profiter d’un jour férié pour organiser une journée d’excursion, afin de rassembler tous ses compatriotes et leurs amis pour vivre des moments de détentes et de joie, de vivre une journée grecque », explique le communiqué. La fête s’est agrandie au fil du temps, pour devenir le plus grand rassemblement de grecs et de philhellènes (amateurs de la culture grecque) du Benelux









