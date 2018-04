Michael Галактионов

TASS, le 7 avril. Entraîneur-chef грозненского du club de football « Achmat » Michael Галактионов a quitté son poste. Cela a été rapporté sur le site officiel de l’équipe.

Le samedi « Achmat » perdu казанскому « Rubis » en chambres d’hôtes match le 25-ème tour du championnat de Russie avec un score de 2:3. Dans le classement « Achmat » occupe la 11e place avec 27 points et n’ayant remporté aucune victoire dans les cinq derniers matches de championnat des pays. Le nom du nouvel entraîneur de l’équipe n’est pas appelé.

« Après le match de la 25-ème tour avec « le Rubis », entraîneur de notre équipe de Michael Галактионов a demandé la démission, a déclaré le président « Ахмата » Muhammed Даудов. – En dépit des résultats remarquables dans le printemps de la saison, à ce stade, le club n’a pas l’intention de se séparer d’un spécialiste, qui n’a pas si longtemps, a proposé un contrat de longue durée. D’autre part, de comprendre Mikhail Mikhailovich est également possible, dans la situation où il y a du résultat, c’est une certaine pression interne à l’entraîneur. Après l’arrivée de l’équipe de la maison de Kazan, après avoir écouté et discuté avec Mikhaïl Mikhaïlovitch, j’ai pris la retraite ».

« Je suis convaincu que Галактионова une grande carrière d’entraîneur, ce qui ne fait que commencer. Il est très bien formé et compétent spécialiste, mais aujourd’hui, le destin en a décidé ainsi. Nous quittons les amis et nous allons vous inquiétez pas, nous avons pour lui, il est en club. Reconnaissant Mikhaïl Mikhaïlovitch de russie pour le travail accompli, je lui souhaite tout le meilleur dans sa vie personnelle et sa carrière », a ajouté Даудов.

« La décision de ne pas émotionnel, pondérée, depuis plusieurs matchs de l’équipe ne cherche pas un résultat positif, même si j’ai à plusieurs reprises que sur l’organisation du jeu, l’équipe de translation avançait et nécessaire eu le temps de ce jeu de continuer à développer, – a dit Галактионов. – Mais, malheureusement, les résultats ne sont pas organisés, moi en premier lieu, en tant que coach, je crois que l’équipe a besoin de bouleversement psychologique, pour les gars avec un autre regard neuf arrivons au jeu. Après le match, j’ai appelé le président du club et a demandé la démission, je suis reconnaissant envers le chapitre de la République de Tchétchénie Рамзану Ахматовичу Kadyrov pour la confiance, le président du club Магомеду Хожахмедовичу Даудову pour la chance que le club m’en a donné l’approbation de l’entraîneur-chef. À un certain stade, nous avons tout allait bien, mais il ya des moments où vous devez faire des hommes l’acte de l’équipe dans la bonne direction avançait plus loin ».

Галактионов, qui, en mai atteint l’âge de 34 ans, a été confirmé dans ses fonctions d’entraîneur « Ахмата » en décembre dernier. De octobre, quand il a démissionné le précédent entraîneur de l’équipe d’Oleg Kononov, Галактионов a rempli les fonctions d’entraîneur.