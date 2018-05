TASS, le 17 mai. Entraîneur actuellement « Anji » Vadim Skripchenko a déclaré que le blâme pour la défaite dans le premier transition match pour le droit de jouer dans la Fédération de football de la premier league (premier league) dans la prochaine saison de krasnoïarsk « Ienisseï » couché sur elle. Les mots de spécialiste conduit le service de presse de « Anji ».

Jeudi, le « Anji » away perdu « ienissei vers » avec un score de 0:3. Le match retour aura lieu le 20 mai.

« J’ai aujourd’hui il est difficile de commenter le jeu de son équipe, de ce que nous avons conçu, n’a pas résulté de l’absolu rien, il faut admettre que l’adversaire dans toutes les composantes a été mieux, et à juste titre vaincu, dit Skripchenko. – En première mi-temps nous n’avons pas à faire face avec la sélection de la balle dans la zone, l’adversaire a joué de longues transmissions et constamment exercé des pressions. Je ne vais pas démonter manqués nous balles – ils sont la conséquence de ce que nous avons absolument rien n’a fonctionné. Probablement, il sera correct si je dis que l’équipe joue comme elle configure l’entraîneur, dans ce cas, je crois que la faute incombe à moi, au moins, aujourd’hui, la défaite incombe entièrement à l’autocar ».

« Il faut pour fixer d’une émotion, d’avance sur le match retour à, nous en tout cas, gardons l’espoir. Disons, pourquoi ne pouvons-nous en retour à agir de la même façon qu’aujourd’hui, a agi « Paris »? Je pense qu’avec le soutien de ses tribunes et dans une situation où vous devez aller all – in, nous pouvons également au match retour à jouer. Je le répète, aujourd’hui, n’a pas fonctionné absolument rien, donc ici, l’adversaire était dans toutes les composantes de mieux et, en conséquence, a gagné telle une victoire écrasante », a ajouté le spécialiste.

« Anji » dans la dernière saison de la premier league a pris la 14e place. Il y a quatre ans « Anji » déjà quitté la premier league, en réussissant à revenir dans un an, en 2016, a agi dans les matches, double-battant d’astrakhan « Volgar » (1:0, 2:0). « L’ienissei » sous la direction de Dmitri Аленичева a pris la troisième place dans le Football de la ligue nationale. Il y a un an « Ienisseï » déjà joué dans les matches avec Arsenal, mais a cédé тулякам grâce à des buts manqué sur son terrain – 1:2, 1:0.