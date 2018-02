Entraîneur: l’équipe du Panama de football a l’intention de sortir dans les éliminatoires de la coupe du monde 2018

© AP Photo/Arnulfo Franco

SOTCHI, le 27 février. /TASS/. Panaméenne les joueurs de football, pour la première fois dans son histoire, qualifiés pour la coupe du monde, l’espoir de sortir au moins en 1/8 de finale du tournoi. Ce sujet TASS a raconté l’entraîneur de l’équipe d’Edgar Carvajal.

La slection du Panama jouera la coupe du monde en Russie, dans le groupe G avec l’Angleterre, la Belgique et la Tunisie. En 1/8 de finale du tournoi sortiront les deux meilleures équipes du quatuor. Le premier match le panama passeront le 18 juin à Sotchi avec la belgique.

« J’ai pour la première fois en Russie et je suis très heureux que suis venu ici sur ce sujet (les 27 et 28 février à Sotchi se déroulent préfabriqués participants de la coupe du monde). J’ai accompli son rêve de devenir une partie de la coupe du monde, a déclaré le coach. – Nous avons fait un très grand travail pour avancer dans le tournoi, mais maintenant, je veux la mettre en œuvre suivant un rêve de quitter le groupe. Et je pense que nous avons des chances ».

Carvajal estime que la Russie organisera le championnat du monde de haut niveau. « Dans le pays ont fait un excellent travail pour l’organisation du tournoi. J’aime ici, je pense que la Russie est un pays qui est capable d’organiser la coupe du monde à un très bon niveau », – dit l’entraîneur.

L’entraîneur panaméens estime que la Russie est capable à la maison du tournoi au moins de quitter le groupe. « Malheureusement, nous ne possédons pas d’informations sur l’état de la slection de la Russie convient à un tournoi, mais d’habitude c’est une bonne équipe contre laquelle il est difficile de jouer. Nous connaissons la composition de tous les groupes, je pense, de vous permettre au moins de sortir à la prochaine étape », a déclaré l’interlocuteur de l’TASS.

Le championnat du monde de football en Russie se tiendra du 14 juin au 15 juillet.

