Environ 1 mille personnes ont honoré la mémoire des victimes de l’Holocauste en concert à Vancouver

OTTAWA, le 4 février. /TASS/. Environ 1 millier de personnes sont devenus des spectateurs, les représentations théâtrales, le concert à la mémoire des victimes de l’Holocauste sous le nom de « To Life! Pour la vie! Le Chaim! », qui s’est tenu dans la salle de concert Gateway Theatre à Vancouver. À propos de ce dimanche, le journaliste TASS a déclaré l’organisateur du concert, le directeur général du centre culturel International. Salomon Михоэлса Michael Глуз.

« Le concert a été vendu avec. Dans notre intervention, nous nous sommes concentrés sur les thèmes de l’Holocauste et de l’alliance de pays avez gagné une Grande Victoire. Il est très important de développer ces thèmes, car ils ont une grande résonance publique », dit – il. Глуз a ajouté que, auparavant, les artistes centre étaient à Montréal et à l’ambassade de Russie à Ottawa.

« Nous avons remis les uniques plaques commémoratives des marques « à la Mémoire des victimes de l’Holocauste 1933-1945 des années », a publié une « Courrier de Russie ». Leur ont reçu le prisonnier du camp d’Auschwitz, Il Ronen et de 93 ans, le capitaine des canadiens de la force aérienne Martin Maxwell, qui a participé Normande de l’opération », a – t-il indiqué. La même marque a été transmise déposé dans le musée Canadien de la guerre à Ottawa.

Durant le concert, les a entendus des chansons et des poèmes des années de guerre, qui ont été écrites les images de la libération des prisonniers des camps de concentration et de la célébration des nouvelles de la victoire dans la guerre. « Le concert, nous avons consacré la journée Internationale à la mémoire des victimes de l’Holocauste et alliée des relations du Canada et de la Russie dans la Seconde guerre mondiale », – a dit le корремпонденту TASS, directeur artistique et réalisateur du projet « To Life! Pour la vie! Le Chaim! » Irina Горюнова. Elle a ajouté que les participants discours de bienvenue a envoyé une lettre au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le chef de la province de Colombie-Britannique John Horgan et plusieurs membres du parlement national.

Dans une lettre Trudeau (à la disposition du TASS), en particulier, stipule que « ce concert est dédié à la journée Internationale à la mémoire des victimes de l’Holocauste, est destiné à honorer la mémoire des millions de juifs et beaucoup d’autres, tués par les nazis pendant l’Holocauste ». « Il est temps d’être ensemble et de redoubler d’efforts dans la lutte contre les manifestations de la haine et de l’intolérance sous toutes les formes. Nous devons éviter la répétition de tels [la tragédie] », a ajouté le chef du gouvernement canadien.

La journée internationale à la mémoire des victimes de l’Holocauste est célébrée par la décision de l’ONU, le 27 janvier, le jour de la libération par l’Armée Rouge en 1945, les camps de la mort d’Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) en Pologne, qui ont été tués, plus de 1,1 million de personnes, dont environ 1 million de juifs. Selon les estimations des historiens, le nombre total de victimes de l’Holocauste dépasse 6 millions de personnes.