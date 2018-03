Environ 1000 manifestants en France contre les suppressions d’emplois chez Carrefour

Environ 1000 salariés de Carrefour ont manifesté jeudi devant le siège France de l’entreprise à Massy (Essonne) à l’appel de Force ouvrière pour « la défense de l’emploi » après l’annonce de milliers de suppressions de postes fin janvier, a constaté une journaliste de l’AFP.

Venus par cars de toute la France et même de Belgique, malgré la neige, les manifestants constituaient « le plus grand rassemblement » depuis l’annonce du plan de départs, selon Michel Enguelz, représentant de FO, premier syndicat du géant de la distribution.

FO a évalué à près de 2.000 le nombre de participants au rassemblement, tandis que la direction évoquait entre 600 et 700 personnes présentes.

L’objectif, a-t-il expliqué à l’AFP, est de « montrer à la direction qu’il y a une vraie mobilisation » contre la suppression de 2400 postes dans les sièges du groupe, via un plan de départs volontaires, et la sortie du groupe de 273 ex-magasins Dia, qui affecte 2.100 salariés, avec un plan social à la clé. En Belgique, 1.233 postes sont menacés.

Une délégation du syndicat a été reçue à la mi-journée par un membre de la direction.

Des engagements sur deux mesures clé

A l’issue de cette rencontre, FO s’est félicité d’avoir pu obtenir des engagements de la part du groupe sur deux mesures clés selon lui. Le syndicat réclame notamment « que 100% des salariés qui souhaitent être reclassés » puissent l’être, et non « 50% » des employés, comme le proposait jusqu’ici l’entreprise, a expliqué M. Enguelz.

Publiés mercredi, les résultats de Carrefour France montrent une perte de 500 millions d’euros, ce qui justifie pour son patron Alexandre Bompard, de « mettre en oeuvre sans délai son plan de transformation » annoncé fin janvier.

« On est prêts à discuter », a assuré M. Enguelz, tout en prévenant que « la prochaine étape, c’est la grève générale, avec le blocage des entrepôts et des magasins ». Il a évoqué pour cette grève « une date symbolique », en précisant que « les délégués centraux » se réuniront le 12 mars et « décideront des mesures à venir ».