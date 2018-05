Environ 18 millions de fans arrivés à Kiev pour la finale de la Ligue des Champions

Les Fans De Liverpool

© Peter Byrne/PA via AP

KIEV, le 26 mai. /TASS/. Près de 18 millions de fans de football est arrivée à Kiev pour la finale de l’UEFA Champions League entre le Real madrid et l’anglais « Liverpool ». Cela a été rapporté samedi le service de presse de la police des frontières de l’Ukraine.

« Les gardes-frontières ont modelé les documents d’entrée dans le pays près de 18 des milliers de citoyens qui suivent sur la finale de l’uefa champions league. Y compris au cours des derniers jours formalisé 8 millions de personnes », – a déclaré dans un communiqué de presse. Selon les autorités, le flux principal tombe sur les aéroports de la capitale « Borispol » et « Kiev (Zhulyany). En outre, une partie des fans de profit à travers les aéroports de Lviv, Odessa, Kharkov et d’Ivano-Frankivsk et par l’intermédiaire des points de passage à la frontière avec les pays de l’union Européenne.

Dans ce cas, selon les résultats d’une validation supplémentaire de refuser l’entrée de l’Ukraine, les six étrangers. En outre, a ajouté le service de presse, aujourd’hui, on a refusé l’entrée à deux ressortissants de la fédération de RUSSIE, les représentants des MÉDIAS qui sont arrivés en provenance de Minsk et à Tbilissi.

Selon le chef de l’administration générale de la police Nationale à Kiev Andreï Крищенко, la situation dans la ville est calme, les cas graves de violation de l’ordre ne sont pas mémorisées. Il est rapporté que, maintenant à Kiev portent un service d’environ cinq mille policiers, et au début d’un match de l’ordre se prémunir de 10 mille.

Dans le même temps, comme l’a rapporté le centre de presse de la police métropolitaine, est ouverte le 15 affaires criminelles sur les incidents impliquant des supporters de différents pays, arrivés sur la tenue de football finale de la Ligue des Champions de l’UEFA. « Les enquêteurs ont découvert 15 des affaires pénales, dont, en particulier, 10 vols, trois de l’intimidation et deux de la fraude », – a ajouté à la police. En outre, composé de deux unités administratives du protocole sur les ressortissants étrangers pour la commission des ACCIDENTS sans victimes et de boire des boissons alcoolisées dans un lieu public.

Quatre zone de fans pour les fans

Depuis le matin, les fans de Liverpool vont dans le parc Chevtchenko, le « Real » – en face du palais « Ukraine ». Grand fan zone « Festival des champions de l’un sur la rue principale de Kiev, Khreschatyk, qui ces jours-ci est devenu piétonnier, comme adhérant à lui et au stade Olympique de la rue. À l’entrée dans la fan zone stewards vérifient, sur le territoire n’est pas проносили objets interdits, y compris les bouteilles en plastique. Certains fans vérifient le détecteur.

Pour les fans de football qui ne vont pas au stade, sur la place Kontraktova à Hem on a aménagé un espace de grand écran pour la diffusion du match.

Le complexe sportif national Olympique d’une capacité de 70 mille places. Tous les billets pour le match vendus à l’avance.