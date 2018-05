Environ 20 mille personnes seront en mesure d’accueillir sur le site du Festival des supporters à Samara

© Anton Новодережкин/TASS

SAMARA, le 22 mai. /TASS/. Environ 20 mille visiteurs en mesure de recevoir simultanément un terrain Festival de supporters de la coupe du monde à Samara lors du championnat du monde. Cela a été rapporté par le service de presse du gouvernement de la région, les résultats de la dernière mardi à la réunion de préparation de la fête.

« Sur la place du nom de Kouibychev à Samara, peut accueillir environ 20 millions de personnes. Samara, d’une aire de fan-festa deviendra l’un des plus grands parmi les sites des villes hôtes de la coupe du monde 2018. Certains jours, quand la montre quatre clubs de match, la fréquentation quotidienne des terrains peut atteindre 45 mille personnes », – dit dans le message.

Selon le service de presse, la principale caractéristique de samara festival est une organisation d’assistance juridique de personnes, surtout des étrangers, lesquels, en cas de besoin) fournira une assistance juridique. Fonctionne également juridique du centre d’appels, où les appels d’accepter les spécialistes de la connaissance des langues étrangères.

Le jour de l’ouverture du tournoi le 14 juin sur la place de Samara se produira le groupe de DDT. En tête d’affiche du festival seront aussi d’un groupe de « Tchaïf », un concert qui aura lieu le jour du match Uruguay – Russie le 25 juin, et « Disco Crash ». Les fans aussi ravira plus d’une centaine de samara collectifs.

L’ordre au festival fournira plus de 500 policiers et les travailleurs de la ssp a une longueur. Sur la place, on ne peut pas se tiendra avec les vélos, les scooters, les aliments et les boissons.

Le championnat du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie. Samara prendra six matches du tournoi: les rencontres de la phase de groupes de la Costa Rica – Serbie (17 juin), le Danemark, l’Australie (21 juin), Uruguay – Russie (25 juin) et le Sénégal – Colombie (28 juin), ainsi qu’un match de 1/8 de finale 1/4 de finale.