Environ 250 personnes à Ottawa ont participé à la procession « Immortel régiment »

OTTAWA, le 10 mai. /TASS/. Environ 250 personnes ont participé à l’action internationale « Immortel régiment », qui au Jour de la Victoire passée dans la capitale du Canada. Comme transmet корреспонеднент TASS, la procession a été menée dans les allées du parc, près du Musée de la guerre, situé dans la partie centrale de la ville d’Ottawa.

Cette année, le rallye a eu lieu pour la deuxième fois. Avant de commencer un groupe d’environ 200 compatriotes a tenu à l’intérieur du musée traditionnel rassemblement près du char T-34. Après cela, dans la rue, ensemble, avec les nouveaux arrivants a été formé par la colonne de régiment, qui a été présidée par l’ambassadeur de Russie au Canada Alexandre Дарчиев. Beaucoup sont venus partager avec les enfants, les gens portaient des banderoles « l’Immortel régiment d’Ottawa », « Victoire » et ont chanté des chansons des années de guerre.

« L’immortel régiment » est une initiative populaire, qui vient du cœur, ce n’est pas juste hommage à la mémoire de ceux qui sont morts pour la Patrie, et les souhaits de longues années de la vie de nos anciens combattants, mais le sentiment du lien indissoluble avec la Patrie, pour laquelle combattu nos pères et grands-pères », – a dit le journaliste TASS Дарчиев. « Jusqu’à ce que nous allons rappeler, se tiendra notre pays, va persister maintien de la mémoire des générations, qui fait de nous plus que de l’esprit », a – t-il.

« L’année dernière, nous avons tenu à Ottawa « l’Immortel régiment » pour la première fois, alors nous avons eu environ 400 personnes. Cette fois-ci beaucoup voulu, mais n’a pas pu venir, car c’est le jour de la semaine », a déclaré à un journaliste de l’TASS membre du conseil d’administration du conseil de Coordination des organisations des compatriotes russes du Canada Natalia Тарышкина. Selon elle, le comité d’organisation de l’Immortel du régiment ont déjà pris la décision dans la prochaine année pour mener à bien l’action dans la journée, et pas près de Musée de la guerre, devant le parlement du Canada.

« L’immortel régiment » – l’action publique-d’une procession au cours de laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle a lieu le Jour de la Victoire en Russie et dans d’autres pays. L’histoire de stock a commencé en 2007 à Tioumen, puis la procession s’est déroulée sous le nom de « la Parade des vainqueurs ». À partir de 2015, l’action est officiellement devenu russe, la même année, elle a dans les villes canadiennes, Toronto (Ontario) et Montréal (province de Québec).

Cette année, le 6 mai, à Toronto, la communauté russe de la métropole a déjà mené une action « Immortel régiment ». Sur l’évaluation des organisateurs, ont participé à l’ordre de 8 mille personnes.