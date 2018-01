Environ 2,7 millions de personnes ont visité un Voyage dans le temps de Noël », Tverskaya

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, le 3 janvier. /TASS/. Environ 2,7 millions de personnes ont visité un Voyage dans le temps de Noël » sur la rue Tverskaya, du 31 décembre au 2 janvier. Les incendies dans votre compte « Twitter » le maire de Moscou Sergueï Sobianine.

« C’est une manifestation massive de l’histoire de cette rue. Trois jours pad visité 2,7 millions de moscovites et les touristes. Sur la rue principale de la ville a eu lieu plus de 150 vues avec la participation de 3500 artistes et musiciens », écrit – il.

Le festival « Voyage dans le temps de Noël » se déroule à Moscou du 22 décembre au 14 janvier, à 83 urbains terrains. La capitale des boulevards, places et ruelles se transformer en planches théâtrales, chaque jour des spectacles, des spectacles, des concerts et des master-classes.

La plate-forme centrale de la rencontre de la Nouvelle année à Moscou de l’acier de la rue Tverskaya et les principaux parcs de la capitale, où se déroule le festival « Voyage dans le temps de Noël ». Les meilleurs théâtres du pays – les lauréats et les nominés national theatre award du « masque d’Or » – sont devenus les participants du festival, le 31 décembre, 1er et 2 janvier, ils ont montré leurs performances sur la rue Tverskaya. La longueur de théâtre itinéraire s’élève à environ 2,5 km

Sur la rue Tverskaya ouvert 10 sites thématiques, parmi eux: « le miracle Ordinaire », « la reine des Neiges », « Rouslan et Ludmila », « le Conte du tsar saltan », « coq d’Or ». 17 productions représentent théâtraux de Saint – Pétersbourg, Ekaterinbourg, Perm, d’Omsk, de Samara, de Kostroma, de Krasnoïarsk et Novokuybyshevsk. Le 31 décembre, 1er et 2 janvier, la rue Tverskaya de la station de métro « Mayakovskaya » à « Охотного de la Série » pour la première fois devenue entièrement piétonne.