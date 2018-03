Environ 350 millions de roubles ont identifié le pouvoir du Daghestan au logement pour les bénéficiaires en 2017

MAKHATCHKALA, le 4 mars. /TASS/. Environ 350 millions de roubles ont identifié les autorités du Daghestan en 2017 sur l’acquisition et l’amélioration des conditions de logement bénéficiaires. Total des subventions à l’acquisition d’un logement reçu plus de 180 personnes, plus de 50 ont amélioré les conditions de vie, ont rapporté TASS le service de presse du ministère du travail et du développement social de la république dimanche.

« En 2017, les témoignages sur l’octroi de la subvention les subventions à l’acquisition d’un logement émis 40 participants de la Grande guerre Patriotique, les veuves participants de la guerre, ainsi que 61 partie des opérations militaires en Afghanistan et 79 personnes handicapées et aux familles ayant des enfants handicapés », a déclaré le représentant de l’office. « Sur l’ensemble de ces buts dans la dernière année a été alloué environ 350 millions de roubles », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

En outre, selon lui, les certificats d’améliorer les conditions de logement 52 partie de l’élimination des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.