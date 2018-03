Environ 5 mille ptrsbourgiens sont venus sur la journée de travail, organisé par le mouvement de la « collecte »

SAINT-PÉTERSBOURG, le 3 mars. /TASS/. L’action de collecte et de tri des déchets ménagers est passé à saint-Pétersbourg, sur l’initiative du mouvement « collecte », transmet TASS, le journaliste, s’attache à субботнику. Comme l’a signalé à l’agence les organisateurs, sur les 23 points de collecte ouverts par des bénévoles dans presque tous les quartiers de la ville, y compris Peterhof et Cronstadt, sont venus environ 5 mille personnes, a réussi à rassembler de 4 mille sacs à ordures.

« Nous mesurons le nombre des détritus dans des sacs, environ 100 litres. Aujourd’hui, recueilli environ 4 mille de ces sacs avec du verre, du plastique, des sachets en plastique. Le nombre de participants est d’environ 5 mille personnes », – a dit le TASS chef de projet Catherine Шалунова.

Selon elle, les points de collecte des ordures ont travaillé de près de 200 bénévoles.

Un monde propre pour leurs enfants

L’action se déroule dans la ville depuis plus de six années consécutives, chaque premier samedi du mois. L’un des points de collecte se trouve au coin de la rue de Vaillance et de Peterhof l’autoroute dans le sud-ouest de la périphérie de la ville. Il a ouvert en midi – malgré les 11 degrés de froid, le flux allant ici les gens ne иссякал, et seulement augmenté. Les débris ont en multicolore sacs séparément les différents types de plastique, de verre détaché, séparément les boîtes métalliques.

Comprendre, où jeter, d’abord difficile, aident les bénévoles. L’un d’eux – un programmeur Catherine Шкаленко.

« Je participe à des actions de 2014, en tant que bénévole depuis un an – aujourd’hui c’est anniversaire de l’action. A moi, c’est que j’ai deux enfants. Le monde que nous leur laissons, rempli de tout ce вторсырьем, et mieux de passer dans la transformation, afin de respirer, il était où vivent des animaux, où habiter oiseaux », dit – elle.

Selon les militants, le plus souvent à une séparation de la collecte participent les jeunes parents avec les enfants. Comme Olga Alexeeva, qui est venue avec un petit enfant. Elle remet la poubelle à chaque mois depuis plus d’un an. « Qui m’a incité à ce que, quand je suis venu le premier janvier de l’aire de jeux, vu que tout le monde il jonché de bouteilles et de sacs de plastique, et depuis, je collectionne la collecte sélective », explique – t-elle, jusqu’à ce que son enfant joue avec d’autres enfants.

Selon Alekseeva, elle apporte ici non seulement leurs déchets, mais aussi de ceux qui les voit sur les terrains de jeux.

À ce point de collecte ne sont pas seulement les jeunes parents. Galina Belova autochtone петербурженка, en 1941, son évacué sur l’un des derniers trains qui sont partis de Leningrad avant le début du blocus. « Je loue la poubelle depuis longtemps pour un an au moins deux ou trois, bien que je vis seule, je n’ai pas beaucoup de débris, une goutte dans la mer, mais civile conscience, je suis née петербурженка, et je crois qu’il faut le faire. J’ai les enfants vivent, parfois прихватываю ils ont quelque chose – ils pas le temps de les trier », dit – elle.

Pas une goutte dans la mer

Les bénévoles sont reconnus: ils sont souvent l’occasion d’entendre, que leurs actions sont inutiles et ne sont pas capables de résoudre le problème des ordures. Bien que, selon eux, l’opinion publique s’est progressivement modifiée.

« Il est devenu beaucoup plus d’attention de la part de la population . Les gens, quand nous avons commencé, dit: vous vous occupez de la bêtise, dans le monde il ya des problèmes plus importantes que de fouiller dans les ordures. Maintenant, peuple très bien réagit », explique la bénévole de Catherine Morozov, collaboratrice de Saint-Pétersbourg université d’etat.

« Lorsque nous avons pour la première fois en 2013 à cet endroit de la collecte passé, nous avons eu 27 morts en trois heures. Nous avons maintenant un peu plus de 500 vient de louer des déchets », ajoute – t-Morozov.

Elle dit que l’éducation, la formation des personnes de tri des ordures n’est guère plus importante partie de la promotion, que la collecte séparée des déchets. Informations sur la motion de la collecte va de main en main, de l’homme, qui a passé près actions et a pris le livret, à ses amis, puis à leurs amis, et ainsi de suite, explique-t-elle.

« Il y a longtemps regardé les terribles transfert pro de la pollution de l’environnement, puis passait et vit cet événement. Là, accroché проспектики que de recueillir, de façon de recueillir, comment trier, eh bien, nous voici avec son mari est venu et louons la deuxième fois déjà », explique une participante actions Elena Andreyev.

« Avez décidé une fois pour essayer, mais il s’est avéré que ce n’est pas si difficile, et le volume émis par les débris après le tri a diminué à la fois. Parce que la plus grande partie des débris constituent l’emballage, qui peut passer dans la transformation », a ajouté Dmitri Maréchaux, a également apporté une poubelle à un point de collecte.

Cela, nous ne pouvons pas prendre

Parfois, les bénévoles sont obligés de parler à ceux qui sont venus, que l’un ou l’autre des ordures, ils ne peuvent pas adopter.

« J’ai à chaque fois le cœur en sang saigne quand je dis cela. Nous essayons de prendre la même chose que nous ne prenons pas. De quelqu’un sur les bricolages de prendre, pour ne pas jeter. Mais pas toujours », explique Morozov.

Séparément, note-t-elle des problèmes avec les produits de silicone. « En silicone, c’est ma douleur, parce que maintenant, beaucoup de silicone dans tous les secteurs, et des ustensiles de cuisine en silicone, et les produits d’étanchéité. Il n’a pas complètement biodégradables chose – très robuste, très fiable, nous n’acceptons pas de recyclage, nous ne savons que faire de lui », dit un bénévole.

Mais il y a des choses qui ne sont pas envoyés dans la transformation pour une raison différente. Tout d’abord, le livre. Les plus intéressants d’entre eux sont disposés dans le paragraphe de la collecte, et tous ceux qui le souhaitent peuvent reprendre leur maison. Ces publications, qui sont donc tout de même à ne trouvent propriétaires, sont transmis les bénévoles de la bibliothèque.

Une deuxième vie

Réunis lors d’une manifestation de la poubelle sont envoyés au recyclage. De verre font de nouvelles bouteilles, pots et стекловату, des bouteilles en plastique, des bassins, des pelles et d’autres utiles à la ferme des choses. Secondaire de la cellulose de papier recyclé agit sur les serviettes, papier de toilette et le placoplâtre. Et les couleurs des sacs en plastique deviennent une partie de dalles, qui est ensuite utilisé pour embellir les rues de la ville.