Environ 6 millions de personnes ont visité le Parc de football à Volgograd, dans le premier jour de travail

Publicité

Ignorer les publicités

































{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5104045.stepNow *12 +1}} – 8 {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5104045.sliderLength-1}}

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

Le choix de la rédaction

Ministère de la défense de la fédération de RUSSIE a publié un tir détruit par les bombardements de la coalition de la ville de Raqqa

Le 7 avril, 18:43





La chance de descendre le feu dans le temple du saint-Sépulcre à Jérusalem

Le 7 avril, 14:23





Comme un « Boutique-Boutique de » se nourrit des agriculteurs

Le 6 avril, 16:05





Cristal de poids d’environ 10 kg présenteront pour la première fois au musée d’Ekaterinbourg

Le 6 avril, 14:15





Les MÉDIAS: les militaires israéliens ont ouvert le feu sur des manifestants à la frontière de la bande de Gaza

Le 6 avril, 12:45





Un concours de « Miss Russie » aura lieu le 14 avril à Barvikha

Le 5 avril, 15:24

1

…

{{item.num+1}}

…

{{$root.cfg.modules.slider[‘gallery_5104045’].sliderLength – 1}}

{{$root.cfg.modules.slider[‘gallery_5104045’].sliderLength – 1}}

+

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

© Dmitry Рогулин/TASS

VOLGOGRAD, le 7 avril. /TASS/. Le parc de football de coupe du monde en 2018 à Volgograd, qui s’est ouvert samedi sur la promenade Centrale de la ville, le premier jour de travail en présence de près de 6 millions de personnes, ont indiqué des TASS les organisateurs. Il y a une semaine le Parc de football s’est ouvert dans la ville de Rostov-sur-le-Don, là-bas dans le premier jour de la fête a recueilli de l’ordre de 5 millions de participants et de spectateurs.

Voir aussi

Le parc de football de la coupe du monde s’est ouvert à Volgograd

Salin: Volgograd a fait un excellent travail de préparation à la coupe du monde 2018

Moutko: Volgograd à 90% prêt à l’organisation de la coupe du monde de football en 2018

Le terminal pour le trafic intérieur à l’aéroport de Volgograd s’ouvre le 9 mai

Parmi les invités d’honneur du Parc de football Volgograd – l’ancien défenseur de l’équipe d’Angleterre de Sol Campbell, les ambassadeurs de Volgograd à la coupe du monde 2018 – championne olympique de natation en eau libre de Larissa Ильченко et connus dans le passé, les joueurs de volgograd « Rotor » Alexander Nikitin et Oleg Formaient. Ils ont remis des autographes, et la mascotte officielle du tournoi loup Забивака fait avec tous les селфи.

Le quai central de la Volga se trouve dans le centre de Volgograd et, comme butte, est la carte de visite de la ville. Pendant la période de la coupe du monde 2018 sera organisé un Festival de fans sur lequel à la fois peuvent être, selon les autorités régionales, 15 millions de personnes.

Immédiatement après la cérémonie d’ouverture du parc Campbell a décidé de se battre avec le robot-gardien de but, il a recueilli un grand tour de ceux qui désirent voir le jeu de l’ancien joueur de l’équipe d’Angleterre avec робокипером. Le robot réagit sur la balle rapidement à n’importe quel gardien de but dans le monde, grâce à une caméra et des capteurs, ont déclaré les organisateurs. En son temps, lui ont essayé de marquer un but, des stars du football mondial, comme les contrats à terme de Lionel Messi et Neymar, mais ils ont réussi pas à la fois. Et voici le vétéran du football anglais a pu le faire avec le deuxième coup qui a provoqué une véritable admiration des spectateurs.

Pas оплошал et le légendaire vétéran de volgograd « Rotor » Formaient, mais il a pu « percer » робокипера seulement septième de frapper au but. Sur la question des journalistes sur les perspectives de l’équipe de Russie de la coupe du monde 2018, Formaient a répondu que « en premier lieu, il faut sortir à l’issue de groupe de jeux dans les séries éliminatoires, espérons que cela, puis de mettre d’autres tâches.

Le soleil, les souvenirs, les photos avec Забивакой

Solaire, temps chaud, qui se tenait à Volgograd samedi, la manière la plus favorable a influé sur le nombre de participants à la fête, et leur humeur. Tout au long de la journée dans le parc à la marche de la mascotte de la coupe du monde de loup Забивака, auquel, comme à Кэмбеллу, Веретенникову et Nikitine, alignés tour pour la photo.

Voir aussi

Le stade de la coupe du monde 2018 « Volgograd-Arena » mis en service

Sol Campbell est l’invitée d’honneur à l’ouverture du Parc de football à Volgograd

Dans le parc, vous pouvez acheter des souvenirs minéralogique. Par exemple, 58 ans, habitant Вологограда Valery Фатеев ai acheté le petit-fils de la balle sur la mémoire d’aujourd’hui la fête. « En outre, j’ai déjà acheté les billets pour deux matches de la coupe du monde 2018 à Volgograd – allons avec le petit-fils de notre nouveau 45-millième stade Volgograd-Arena ». Et après le championnat allons aller sur les matchs de notre cher « Rotor » marcher », a déclaré волгоградец.

Également dans le parc a été présenté terrain pour le freestyle, où les joueurs ont prouvé leurs compétences. Les hôtes du parc ont pu obtenir des souvenirs d’accréditation carte avec votre photo et gagner des prix, et les plus préparés, en répondant aux questions de leader sur le football, ont pu gagner des billets pour les matches de la coupe du monde 2018.

Sur la coupe et le parc

À partir du 24 mars, le week-end sur les terrains ouverts villes de la coupe du monde 2018 ouverture du festival dont les visiteurs pourront participer à des concours avec des prix, de concourir à la connaissance de l’histoire du football et les championnats du monde, s’amuser sur les manèges et discuter avec des légendes du football mondial. Les festivals auront lieu à Volgograd (7-8 avril), Saransk (14-15 avril), Samara (21-22 avril), Ekaterinbourg (29-30 avril), Kazan (5-6 mai), Nijni-Novgorod (12-13 mai), Saint-Pétersbourg (19-20 mai) et Kaliningrad (2-3 juin). À Moscou, le parc s’ouvre sur la place Rouge et de travailler tout au long du tournoi du 17 juin au 15 juillet.

Le championnat du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes russes. Au stade Volgograd-Arena » auront lieu les quatre matches de la phase de groupes du championnat du monde: la Tunisie, l’Angleterre (18 juin), Nigeria – l’Islande (le 22 juin), l’Arabie Saoudite, l’Égypte (le 25 juin), le Japon et la Pologne (28 juin).