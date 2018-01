MOSCOU, le 1er janvier. /TASS/. Environ 75 mille agents de police ont assuré l’état de droit en Russie, lors de la célébration de la Nouvelle année. Comme annoncé par le TASS, le représentant officiel de la fédération de RUSSIE, Irina Loup, à seulement festivités de la participation d’environ 8,6 millions de personnes.

« Environ 8,6 millions de personnes ont participé à plus de 14 mille masse de nouvel an pour les activités qui sont passés sur le territoire de la Fédération de russie dans la nuit du 1 janvier 2018. L’ordre public lors de la célébration de la Nouvelle année fournissaient environ 75 milliers d’agents des forces de l’intérieur », dit – elle.

Selon elle, la protection de l’ordre public ont également pris une participation de plus de 11 mille soldats Росгвардии et de 5,8 pour mille agents de sécurité privés pour les organisations de plus de 11 mille membres folkloriques de police de proximité et de 2,5 milliers de représentants des cosaques.

« Les fonctionnaires de police continuent d’être en service dans les lieux de séjour des citoyens », a conclu le Loup.