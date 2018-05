HANOI, le 8 mai. /TASS/. Environ 1 millier de personnes ont pris mardi la participation à l’international patriotique des actions de « l’Immortel régiment », qui pour la deuxième année consécutive a lieu à la veille de la Victoire de Hanoi (Vietnam). L’organisateur d’événements festifs ont ambassade de Russie au Vietnam, en collaboration avec le centre de russie pour la science et la culture (CRSC) à Hanoi.

La commande de la construction d’un « Immortel du régiment, a donné un militaire, armée de l’air et de l’attaché naval de la Russie au Vietnam, le capitaine de premier rang Roman Combattants. Les participants, parmi lesquels, outre les russes, ont été les ressortissants du Vietnam, ainsi que des représentants de l’ex-républiques soviétiques, avec des drapeaux et des portraits de leurs proches, participer à des batailles, la colonne passé sur le territoire de la citadelle Impériale de Thang Long dans la partie centrale de la ville.

Le programme d’activités a continué à un concert. Dans l’exécution des russes, des diplomates, des élèves et des enseignants de l’école auprès de l’ambassade de la fédération de RUSSIE, les étudiants des écoles locales et des universités, les apprenants de la langue russe, y compris les académies du ministère de la sécurité publique du Vietnam et le ministère de la défense nationale du pays, ont sonné russes de la chanson des années de guerre, dont beaucoup ont été traduits en vietnamien.

Comme l’a déclaré devant l’assemblée, l’ambassadeur de Russie à Hanoi Constantin petits-enfants, l’action « Immortel régiment » est dédié à la plus importante événements dans l’histoire des deux pays – la Victoire de l’Union Soviétique sur le fascisme, le 9 mai 1945 et la fin de la lutte du Vietnam, pour la réunification du pays, le 30 avril 1975. La « promotion « de l’Immortel régiment des cours dans de nombreux pays du monde, dont le nombre de l’année dernière inclus et le Vietnam. Elle a pour but de montrer que nous comprenons et apprécions l’exploit de nos pères, grands-pères et grands-pères qui sont morts pour la liberté de sa Patrie, le bonheur et le bien-être de tous les hommes sur la terre », – a dit le diplomate.

Il a souligné que dans les rangs d’aujourd’hui « Immortel régiment » au coude à coude coûtent les descendants des vétérans de la Grande guerre Nationale et de la guerre du Vietnam pour l’indépendance. « Bien rappeler que c’est dans les années difficiles de nos peuples étaient plus que jamais proches les uns des autres. Donc, c’était l’hiver 1941, quand les vietnamiens sont des bénévoles nous ont aidé à défendre Moscou, et au moment de la lutte du Vietnam avec une agression, une grande promotion dans laquelle a eu tout le peuple soviétique », – a rappelé l’ambassadeur.

À tous les participants de la fête a été remis le ruban de saint-georges – l’un des principaux symboles de la Victoire et de la reconnaissance aux anciens combattants et aux morts de héros. La semaine dernière, l’action « l’Immortel régiment a hô chi minh-ville. Dans un rassemblement organisé par Le consulat général de la fédération de RUSSIE à ho chi minh-ville en collaboration avec le service municipal des vietnamiens de l’Union des sociétés de l’amitié avec les pays étrangers, avec la participation d’environ 600 personnes.