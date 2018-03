Erquelinnes: une nouvelle majorité absolue comme objectif pour David Lavaux

David Lavaux et son groupe politique « IC » envisagent clairement le scrutin d’octobre dans la continuité. En 2012, « IC » avait récolté près de 60% des voix avec à la clé 15 des 21 sièges au conseil communal. L’ambition est de garder cette confortable majorité absolue. Une liste « IC » qui ne devrait pas connaître beaucoup de changements si ce n’est le départ, pour des raisons professionnelles, de Bertrand van Waeyenberge.

En face, la principale force de l’opposition » PS Plus » (5 sièges en 2012) va se remodeler et ne portera plus le même nom. C’est le conseiller, Pascal Vraye, qui sera probablement à la tête d’une liste qui sera moins marquée à gauche. Une liste d’ouverture, pluraliste, avec aussi des candidats à tendance libérale et dont le nom provisoire est « Union Citoyenne « .

A ce stade, pas de 3e liste déclarée sur la commune.